¿Cómo identificar a un niño con autismo?

Históricamente, el tema del autismo ha resultado un tanto ignorado y a pesar de que en los últimos años se ha intentado hacer mayor conciencia en la población acerca de este padecimiento, lo cierto es que la mayoría de las personas permanecen “ignorantes” en lo que al espectro autista se refiere.

Rebeca Rodríguez, Psicoterapeuta especialista en autismo en niños, informa que el autismo es un trastorno con el cual nacen los niños “solo que no es como el síndrome de Down u otras cuestiones de las que puedes percatarte desde el nacimiento. Al ser un problema neurológico, los padres comienzan a darse cuenta al pasar de los años”.

Gracias a que actualmente la información sobre el autismo está cada vez más disponible, los padres pueden llevar a sus hijos a terapia desde edades muy tempranas, lo cual facilita la evolución del niño que padece algún grado del espectro.

A ciencia cierta aún no se conoce el origen de este trastorno, pero a decir de la psicoterapeuta, uno de los factores importantes para su desarrollo es el hereditario. “Y esto no quiere decir que papá o mamá sean autistas, pero hay algo en la combinación genética que provoca el nacimiento de un niño autista”.

¿Cómo sé si mi hijo es autista?

Generalmente los primeros signos visibles aparecen cuando los niños están por cumplir su primer año. “Cuando juegas con ellos y la sonrisa no está o no hay ningún tipo de respuesta, también ocurre cuando los niños comienzan a hablar o caminar y de repente, dejan de hacerlo. Hay papás que no saben muy bien a qué edad se desarrolla el habla, sobre todo cuando es el primer bebé, pero es importante que sepan que el desarrollo del hable empieza a partir de que cumplen un año”.

Lo que más está afectado en el autismo es el cerebro social, toda la parte de socialización, lenguaje, imitación.

La detección es un poco compleja, pues aunque presenten similitudes, cada niño es un caso distinto y los rasgos pueden variar. “Hay niños que hacen movimientos repetitivos, movimientos con dedos, aleteos, que giren mucho, aplausos sin razón”.

Los juegos también pueden servir como método de identificación de alguna anomalía. “Cuando a un niño le das un carrito, pues lo empuja para que ruede, pero si solo los alinean o repiten movimientos, significa que no tienen funcionalidad con los objetos”.

La soledad, un factor siempre distinguible

Para quienes solo cuentan con una pincelada de información acerca de lo que es el autismo, la idea de niños solitarios, ajenos a su entorno y hasta muy inteligentes, es una manera de identificar a un pequeño autista. Y resulta que no están tan alejados de la realidad.

“Realmente no disfrutan la cuestión social, ellos prefieren jugar solitos con objetos, haciendo movimientos o juegos que cada uno desarrolla a su manera, por ello la importancia de iniciar la terapia lo más temprano posible, para ayudarlos a estimular su lado social y que aprendan a disfrutarlo, porque es en esta área en donde se desarrolla una parte importante de la personalidad”.