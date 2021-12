VIDEOS: Tornados dejan desastres y por lo menos 50 muertos en EUA

Los tornados afectaron varias zonas de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee dejando a su paso cuantiosos daños materiales.

"Creemos que nuestro número de muertos de este evento superará los 50 residentes en Kentucky, probablemente terminará más cerca de 70 a 100 vidas perdidas", dijo Beshear en una comparecencia ante la prensa.

Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas (320 kilómetros), en el que habría sido el suceso de su tipo "más severo en la historia de Kentucky".

Lo peor ocurrió en la ciudad de Mayfield, de unos 10 mil habitantes, donde un tornado derrumbó una fábrica en la que trabajaban en ese momento más de un centenar de personas, provocando una cifra "masiva" de víctimas.

"Había unas 110 personas en el momento en que el tornado lo golpeó", dijo Beshear. "Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas. Es muy duro, realmente duro, y estamos rezando por todas y cada una de esas familias", dijo en su comparecencia.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI

Violent Tornado up close and personal off Interstate 155 ahead of Caruthersville, MO. Causing destruction in its path. #mowx #tornado #wedges #tornadoes @SimonStormRider pic.twitter.com/mNGRuOgfv3

El gobernador, que declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentucky ante los grandes daños provocados, indicó que algunas zonas han sido tan duramente golpeadas que es "difícilmente explicable en palabras".

This will be a night I won't forget.. Helping with search and rescue I found this dog protecting its puppies in a collapsed 2 story home (Not sure about the people living here).. Breaks my heart so see all these people lose everything. pic.twitter.com/qxaYuwwH8D