'Seguiré trabajando; no descansaré', asegura el alcalde Jorge Zermeño

Jorge Zermeño Infante no dudó en responder que Torreón es su casa y al entrar en un juego de palabras develó que para él una casa 'es un hogar, una familia'.

A unos días de presentar su último informe de gobierno como alcalde de Torreón -por tercera vez- que será el 14 de diciembre, recibió a El Siglo de Torreón en su oficina, en el séptimo piso del edificio de la Plaza Mayor.

Al llegar se apresuró a mostrarnos la explanada de colores y la vegetación que se deja ver y a lo lejos señaló la Casa Mudéjar, '¿Ya la conoces?, ¿Ya viste como quedó?', y la Iglesia del Perpetuo Socorro quedó hermosa, ¿verdad?, preguntó como cualquier anfitrión cuando acudes a su casa y presume sus arreglos. 'No hemos hecho obras de relumbrón, hemos hecho obras que necesita la gente'.

Tranquilo, relajado como un político de carrera satisfecho. Aunque no lo está, pues reconoció que aún hay mucho por hacer tanto en la política, como en 'su casa'. Zermeño Infante defendió al Partido Acción Nacional (PAN), en donde milita por más de 50 años y aseguró es una institución de principios, 'a veces nos dan por muertos en los comentarios de tu periódico, lo que queda del PAN, le ponen', pero aseveró que podría renacer como el ave fénix.

Y no descansará. Después de su gestión aseguró seguirá trabajando, 'desde que tengo 15 años he sido comerciante, soy abogado de profesión, algo haré pero no descansaré…'

Tranquilo, atento, esto respondió a los cuestionamientos de El Siglo de Torreón:

-Usted ha sido el único político en Torreón que ha sido Presidente en tres ocasiones…

Fíjate que aquí en Torreón si tú revisas la historia, la galería de alcaldes, ninguno lo ha sido en tres ocasiones, ni siquiera en dos ocasiones. Yo tuve el honor de ganar, de ganar por primera vez en el año del 96. Ser el primer alcalde de alternancia después de 70 años de gobierno del PRI, me tocó inaugurar la alternancia. Después tuve la oportunidad de ser diputado federal, senador, embajador y regreso a competir por la presidencia municipal y recibo las votaciones más altas que ningún candidato haya obtenido en el año de 2017; compito para la reelección y vuelvo a ganar; entonces me siento pues muy honrado con la gente en Torreón, que es mi casa que me ha permitido servirlos a lo largo de estos cuatro años.

-En todo este tiempo de su carrera política, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción y la mayor desilusión?

La mayor satisfacción te la da la gente, para mí no hay mejor reconocimiento que salir a la calle, ver a los ojos a las personas, caminar, platicar con la gente. Sentir ese cariño, la cantidad de bendiciones que recibo en la calle. ¿Qué es lo que me pudiera desilusionar?, a la gente que no le gusta que te vaya bien, que tiene otros criterios y a veces la crítica mal intencionada es lo que a veces no entiende uno, pero yo me quedo sobre todo con el cariño de la gente.

-En servicios públicos, sabemos que en cualquier ciudad hay desafíos y necesidades, ¿En materia de servicios públicos, que le hace falta a esta ciudad?

Mira, Coco, tú tienes un presupuesto y por cierto, a ti que te gustan mucho los números puedo decirte que logramos a lo largo de cada año, superar el presupuesto con el que arrancamos el año. De tal manera que hace cuatro años había un presupuesto en la ciudad de Torreón de alrededor de dos mil 100 millones de pesos anuales y vamos a cerrar casi con tres mil millones de pesos anuales. Es decir, incrementamos cada año alrededor de un 15 por ciento la expectativa. ¿Qué significa esto? Pues que hubo un buen manejo, honesto, transparente, eficiente sobre todo y que hubo confianza de la ciudadanía en la administración. Y esto se logró porque no pedimos un sólo crédito a lo largo de cuatro años. No nos endeudamos, pagamos deudas de administraciones pasadas, y pudimos hacer mucha obra, ya que la obra pública costó lo que tenía que costar, es decir, no se dieron sobre precios en la compra de las adquisiciones y eso nos costó más. Contamos con el apoyo de muchas empresas que se sumaron a determinadas obras con recursos de ellos y esto sirvió para multiplicar el trabajo que se hizo a lo largo de esta administración. Yo te puedo decir, que me siento satisfecho del buen manejo que tuvimos en las finanzas, ya que nos permitió hacer más con lo que tuvimos. Hay limitantes, no puedes hacer más de lo que te permite el presupuesto y se recortaron muchos programas federales, ya no hay apoyos para Seguridad Pública, para ciudad metropolitana, etcétera, mucho de esto se ajustó a la baja a pesar de eso, pese a la pandemia, como te digo, se logró tener más recursos y hacer más obra, entonces por supuesto que es una obra inacabada, una ciudad demanda siempre, mejorar, arreglos, etcétera. Y sobre todo a veces a la gente se olvida cómo estaba, como recibimos Torreón hace cuatro años y cómo han mejorado los servicios a lo largo de esos cuatro años.

-¿Y qué entrega financieramente?

Financieramente entrego finanzas sanas, no tendrá la próxima administración el problema de que los dejemos endeudados con pasivos a proveedores. Entregamos finanzas sanas, una ciudad mejor equipada, muchos mejores servicios, porque a eso me aboqué, yo no anduve haciendo obras de relumbrón, obras innecesarias. Torreón tiene ahora mejores calles, mejor seguridad pública, le invertimos mucho a la seguridad pública. Hay 470 nuevos policías, hay más de 200 nuevas patrullas. Entregamos una policía más profesional con mejores sueldos. Una de las ciudades más seguras de México es Torreón, por todo lo que se hizo y no solamente la policía municipal, sino que contamos con el auxilio, el apoyo de otras policías estatales, federal. Contamos con la participación ciudadana, tenemos más de 250 colonias en un programa que se llama vecino guardian que nos ayudan en la vigilancia. Tenemos un programa para las zonas industriales, empresa vigilante. No se ha dado un solo robo en la ciudad industrial desde que sacaron sus cámaras y tenemos más rondines. Entonces son logros que se pueden medir a través del trabajo que se desarrolló, en seguridad pública, en servicios públicos, en parque jardines, arreglos de escuelas, en salud. Bueno como los semáforos, las principales avenidas. Bulevar Independencia, la Colón que se hizo un arreglo muy importante, los arreglos que hicimos en el centro de la ciudad, la casa de la cantera que está en Colón y Juárez, la Iglesia de Perpetuo Socorro, la Casa Mudéjar, los rescates que hicimos en lo que es el mercado Alianza y en este momento estamos rescatando en la Harinera un espacio enorme para talleres culturales, el Bosque Venustiano Carranza, los arreglos integrales que se están haciendo en la Alameda Zaragoza, en más de 150 plazas y parques a lo largo de la ciudad. Entonces hay mucho que se ha hecho, no como te digo, obras de relumbrón sino necesarias, lo que la gente nos pedía. Y muchas cosas que se hacen en base a la emergencia, se cae un colector, como ahorita estamos terminando de arreglar en avenida Allende y tuvimos que cambiar toda esta conexión como se hizo en la avenida Juárez, en la Vasconcelos, en la Gómez Morín…

-Era una parte, difícil en la ciudad

Difícil, porque no puedes dejar a la gente con las aguas negras brotando por ahí. Tienes que hacer obras que son de emergencia, necesarias. Torreón cuenta ahora con un mejor drenaje sanitario, con un mejor drenaje pluvial. Hay muchas cosas que la gente las mide comparando que sucedía antes. Comparando, si había una lluvia se inundaba. Ahorita ya con los cárcamos que se construyeron te permite desarrollar las aguas.

-En términos de regionalización no podemos ver separado Torreón, de Gómez, Lerdo, Matamoros, ¿Qué avances hubo y qué participación tuvo Torreón?

Mira yo creo que vivimos en la Comarca Lagunera, respiramos el mismo aíre, compartimos la misma gente, la gente se mueve de un lado a otro sin pensar, si aquí es Durango o acá es Coahuila. Nos identificamos siempre como laguneros.

Sin embargo, sí hay normas, reglas que se dan en Durango y que se dan en Coahuila y Gobiernos autónomos que tienen sus propias determinaciones. Yo procuré a lo largo de estos cuatro años tener una buena relación con los Gobiernos, no solamente de los municipios de Durango y Coahuila. Tuvimos un buen diálogo, trabajamos bien. Me hubiera gustado emprender acciones conurbadas. Algo hicimos, en general hay una buena relación.

-Pasando al tema político, ¿Qué sigue para Jorge Zermeño?

Nada, hay que entender que las cosas empiezan y terminan. Esto ya termina y por lo pronto yo me regreso a mis actividades profesionales…

-Digamos que va a descansar…

Pues no descansar, porque yo tengo que trabajar, a mí nadie me mantiene así es que seguiré trabajando. En lo político, pertenezco a un partido, al PAN, desde hace 50 años milito en el PAN y seguiré trabajando en lo que sea necesario. Pero me regresaré a mis actividades profesionales. Soy abogado. Trabajo desde que tengo 15 años, he sido comerciante, hemos hecho muchas cosas y creo que tengo que volver…

-A retomar algo de eso…

Así es

-Bueno, hemos visto que el PAN se convirtió en la tercera fuerza política en…

En Coahuila, pero somos la segunda a nivel nacional (responde enfático)

-Pero en Coahuila había gran expectativa ¿hay algo en lo que usted quisiera estar trabajando para volver a posicionar el PAN?

No, mira yo creo que el PAN es un partido que tiene valores y tiene principios a veces nos dan por muertos en los comentarios en tu periódico, le ponen 'en lo que queda del PAN'…

-¿Y resurgirán como el ave fénix?

Bueno, si tú revisas la historia en Coahuila, el PAN ha tenido triunfos importantes a lo largo del tiempo. En 1996 ganamos Torreón, yo soy alcalde por primera vez, ganamos Saltillo, Frontera y otros siete municipios más, San Buena Aventura, Zaragoza, etcétera. Así para en Coahuila, a veces ganamos, a veces perdemos. Si tú ves las elecciones, pues más o menos nos tocan buenas y malas. Depende mucho de las circunstancias, si tú vas a una elección huérfana como la pasada, antes la federal, a la gente no le importa, no va a votar y cuando hay participación en las federales, sube mucho la participación del PAN. Yo fui senador de mayoría en el 2000, en 2006 el PAN ganó la senaduría de mayoría es decir, no es lo que queda el PAN, el PAN es un partido que tiene valores, principios, ha tenido etapas en las que les va muy bien y otras en las que no nos va bien. Yo espero que en México la democracia retome el camino que debe tener. Actualmente yo veo una circunstancia muy difícil por un gobierno que ha dividido a los mexicanos entre bueno y malos. Un gobierno que no atiende el federalismo, que nos ha quitado recursos a Estados y Municipios que sólo le apuesta al clientelismo y que está solamente entregando recursos a los programas sociales que ellos quieren y haciendo obra que ellos quieren, el tren maya, el aeropuerto, la refinería…

-Y ¿descuidado el norte?

Descuidado el norte, con una visión muy, digamos de apoyo al sureste mexicano que yo diría que es bueno. Pienso que tenemos que entender que México no es solamente aquellos lugares que le gusten al presidente, somos una federación y que tiene que tomar en cuenta a todos.

-¿Y qué opina de la Alianza que se pudiera dar entre el PRI y el PAN para vencer a Morena?

Mira, la entiendo como una circunstancia necesaria para retomar todo aquello mesiánico está queriendo destruir, queriendo terminar con todas las decisiones autónomas y bueno está comprando muchas voluntades en base a programas sociales y entiendo que ahorita pueden darse alianzas temporales, necesarias para rescatar el país y hacer que haya un verdadero cambio en lo político.

-Y en términos de Coahuila, ¿cómo ve usted la forma en la que se hace política en Coahuila?

Bueno yo creo que la política nos incumbe a todos no solamente a los políticos y los partidos. Yo creo que tenemos que madurar para que la gente se involucre más en los temas públicos. La política es parte inherente del ser humano. Yo creo que tenemos que madurar, en las escuelas, las universidades, los sindicatos, en la sociedad misma, la gente... tengan mayor interés en los asuntos de todos.

-Le agradezco, suerte en su informe.

50 AÑOS tiene el hoy alcalde militando el Partido Acción Nacional.

Juego de palabras

Zermeño respondió así al juego de palabras que preparó El Siglo de Torreón:

*Casa. Mi hogar, mi familia.

*Partido. Espacio de reflexión .

*Astrid. Mi amor, mi cariño.

*España. Nación muy querida que compartimos dolor, historia y sangre.

*Baches. Un descuido que tiene el trabajo permanente de una administración.

*Desierto. Nuestro ámbito en que nos desempeñamos. Belleza

*Román. Le deseo la mejor de las suertes.

*Riquelme. Buen gobernador.

*Obrador. Un gran líder, pero mal asesorado.

*Torreón. Mi casa.