Exigen maestros bono sin condición

Un grupo de maestros jubilados y pensionados de la delegación D-IV-1 de la Sección 35 del SNTE en Torreón, se inconformó ayer debido a que aseguran que les condicionaron las cuotas sindicales a cambio del bono 2021. Este último es por concepto de 800 pesos y es producto de un descuento mínimo que les hacen a los docentes activos y que está vigente desde hace años.

Rosario de la Torre Rodríguez, miembro de dicha delegación, dijo que en 2020 y con motivo de la pandemia por COVID-19 se acordó no pagar las cuotas sindicales.

Este 2021 el pago de las mismas se reactivó y según Rosario, ella suele pagarlas en una sola exhibición en la recta final del año. Ayer por la mañana esperaba que le entregaran su cheque (del bono 2021) para cambiarlo y entonces hacer el pago correspondiente de las cuotas sindicales.

"Estamos exigiendo nuestros derechos, que me entreguen un cheque que viene a mi nombre, ¿por qué ellos van a decidir si me lo dan o no me lo dan? Páguenme y pago mis cuotas", expresó.

María de los Ángeles Cardona Ibarra mencionó que hubo compañeros y compañeras "que no tuvieron de otra" más que pasar a pagar sus cuotas para poder recibir el cheque. Las inconformes aseguraron que en los estatutos del SNTE no hay un Artículo que señale que si no se entregan las cuotas, los jubilados y pensionados no pueden cobrar su bono.

Otros inconformes que prefirieron el anonimato, comentaron que las oficinas de la delegación tienen muchas deficiencias en su infraestructura, por lo que las cuotas sindicales no se ven reflejadas. Otras personas comentaron que por Asamblea se había llegado al acuerdo de cobrar el Bono 2021 siempre y cuando ya estuvieran pagadas las cuotas.