Seguro para vehículos en Durango será obligatorio hasta 2023: diputados

Los diputados locales determinaron aplazar hasta el año 2023 la entrada en vigor de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad contra terceros, en el caso de los vehículos que circulan en Durango.

El diputado local Ricardo Fidel Pacheco, explicó que la Ley Estatal de Tránsito y Transportes imponía la obligación para los automovilistas de contratar el seguro a partir del primer día del año 2022, facultando a las autoridades a establecer sanciones a los propietarios y conductores de las unidades que no lo hicieran.

Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión dictaminadora de Transito y Transportes del Congreso del Estado, fue claro al señalar que el aplazamiento no significa la cancelación de la obligación, ya que aunque en los hechos no se podrá infraccionar a quienes no lo tengan por no estar considerado en las respectivas Leyes de Ingresos municipales para el 2022, los automovilistas, de acuerdo con su economía, deberán contratar el seguro de daños contra terceros.

Los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen que concede la prórroga para el inicio de entrada en vigencia de la reforma legal a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, mediante la cual los propietarios de los vehículos que transiten por las calles y carreteras, contraten un seguro que garantice la responsabilidad civil frente a terceros.

Consideró a su vez que la iniciativa que fuera propuesta por la bancada de los legisladores locales de Acción Nacional, y aprobada por unanimidad, fortalece el compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones generales; "sin soslayar la maltrecha economía derivada de la pandemia", y que ahora se deteriora con el evidente incremento de productos y servicios básicos.

Las autoridades municipales y del estado deberán socializar las enmiendas con el fin de que los conductores conozcan la obligación que tienen, y la ampliación de un año más para que no se impongan multas a quienes no puedan obtener la garantía.