Insisten docentes en dosis de refuerzo

Docentes de La Laguna de Coahuila insisten en quererse vacunar contra el COVID-19 con otro biológico distinto al de la farmacéutica CanSino que fue unidosis. En el Hospital General de Torreón donde se instaló un módulo de vacunación por casi un mes para la atención a rezagados, se recibió diariamente a cerca de 60 maestros y maestras que buscaban las dosis de Pfizer/BioNTech o AstraZeneca.

La demanda de los docentes llegó a tal grado, que Bienestar colocó varios anuncios que quedaron a la vista de las personas que se iban incorporando a la fila de vacunación y que decían lo siguiente:

"Personal docente que ya aparezca con Cansino en el sistema, no se les va a aplicar la vacuna con otro biológico"; "Estaremos revisando en el sistema primeras y segundas dosis. Si eres personal docente y ya tienes la vacuna Cansino no se les aplicará la vacuna" y "Personal docente: La Secretaría de Bienestar no tiene las facultades de modificar su esquema de vacunación con Cansino. Gracias"

En abril de este año, 73 mil 40 trabajadores de la educación en Coahuila recibieron la vacuna de CanSino, de esta cifra, 24 mil son de La Laguna. La unidosis se administró a docentes, investigadores, directores, prefectos, ATP, supervisores, jefes de sector, administrativos, trabajadores manuales, personal de oficinas centrales y personal de seguridad de las escuelas públicas y privadas de nivel inicial a superior.

Con el paso de los meses, la duda fue surgiendo entre el magisterio en torno al periodo de inmunidad. A inicios de noviembre, y a petición del magisterio, el Gobierno de Coahuila anunció que enviaría un oficio directo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para solicitar "lo más pronto posible" una nueva aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las y los trabajadores de la educación.