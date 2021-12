La niñez de Carmen Salinas en Torreón, narrada por amiga de la infancia

Como una persona alegre, con mucho carisma, generosa y alburera, así recuerdan a la primera actriz, Carmen Salinas, su sobrina-nieta y su mejor amiga de la infancia en Torreón, ciudad que vio nacer a la también cantante, productora y diputada.

Conchita Martínez recuerda que ella y Carmen vivían en la calle Allende, atrás de lo que ahora es el Teatro Isauro Martínez, en el Centro de Torreón. "Dormíamos casi juntas", cuenta la señora. "No teníamos dinero, éramos muy pobrecitas. Andábamos jugando descalcitas", añade.

Karen Salinas, sobrina-nieta de Carmen Salinas, platica que la familia de la primera actriz era muy pobre y que Carmen cantaba para ganar algo de dinero y que comiera su familia.

Conchita, su amiga de la infancia, relata que en una ocasión llegó un circo donde la estrella era Dorita Ceprano. Las niñas, entusiasmadas pero sin dinero, se metieron debajo de la carpa sin pagar. "Éramos muy mulillas", dice doña Conchita. La artista Dorita Ceprano las regañó que no levantaran la lona porque la podían romper pero después les preguntó que si conocían a alguien que pudiera barrer el circo. Ellas se ofrecieron. Así lograron entrar gratis al espectáculo y ganarse unos pesos.

El mismo circo después organizó un concurso de canto e imitación para aficionados. "Carmen le pregunta que si podía cantar, pues cantó y ganó un premiecillo", relata la vecina y amiga de la infancia.

También recuerda otro premio en la Plaza de Toros de la ciudad, en la que su amiga Carmen volvió a cantar y ganó un premio.

Conchita recuerda que eran muy buenas amigas. Les gustaba ir a la plazuela a patinar, andar en bicicleta. Siempre la vio muy servicial. "Tenía un carácter muy bonito. Me duele mucho lo que le pasó. Muy buena amiga", recuerda Conchita.

La familia de Carmen después se mudó a otra casa, sobre la misma calle Allende, pero esquina con calle Falcón. Esa casa sigue perteneciendo a la familia, a unos sobrinos de Carmen Salinas. Hace años en la esquina de la vivienda la adaptaron para hacer una papelería que se llamaba Carmelita, en honor a la productora de Aventurera. Dentro del lugar se podían apreciar fotografías de la actriz.

"Esa casa estaba muy fea. Todos los adobes estaban carcomidos", recuerda Conchita, que vive ahora enfrente de esa vivienda. A una cuadra de esa casa está la primaria Alfonso Rodríguez, donde Carmen Salinas estudió, y donde, según su amiga de la infancia, siempre la escogían para que llevara el banderín porque era la que sobresalía del grupo.

Cuando la primaria cumplió 90 años en 2007, Carmen Salinas acudió a la celebración del plantel y según recuperaron medios locales en ese día, dijo: "Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios. De alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez".

Carmen Salinas, siempre orgullosa de su tierra

Karen Salinas, sobrina de Carmen Salinas, asegura que la actriz siempre estuvo orgullosa de Torreón, su tierra. "Le gustaba que tuviera su calle", recuerda Karen.

Desde hace años Torreón tiene una calle que lleva el nombre de Carmen Salinas en homenaje a la actriz que puso en alto el nombre de Torreón y Coahuila. De hecho, en la cuenta de Instagram, colocó en dos ocasiones una fotografía de ella posando en una nomenclatura con su nombre. En una las veces escribió: "Aquí estoy en mi tierra querida. Torreón Coah en la Calle que lleva mi nombre ¡que gratos recuerdos!".

Karen recuerda que habló con su tía Carmen dos días antes de que tuviera el derrame cerebral. Dice que escuchó a Carmen muy emocionada por el estreno de la novela en la que trabajaba. "Era una persona súper linda. Muy generosa, amorosa", describe.

Según Karen, la última vez que Carmen Salinas vino a Torreón fue en 2019, cuando visitó precisamente a su hermano, abuelo de Karen, porque estaba mal de salud. "Siempre fue una persona atenta y pendiente de la familia", comenta.

"Eso sí, era súper alburera, demasiado", agrega Karen Salinas.

En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme lamentó el fallecimiento de la primera actriz: "una gran coahuilense, ícono de la televisión y el cine mexicano", escribió en su cuenta de Twitter. El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, también lamentó el fallecimiento de la lagunera y aseguró que deja un legado de gran orgullo por su tierra.