¿Girls' Generation prepara un 'comeback'?, esto es lo que sabemos

Girls' Generation, también conocido como SNSD, es uno de los grupos más importantes en la industria de la música coreana. La girl band de 8 integrantes es uno de los conjuntos de Kpop más relevantes del mundo, quienes han contribuido a que grupos como BTS, TWICE y BLACKPINK tengan la fama mundial actual. En 2017 el grupo entró en "hiatus", y desde entonces se han enfocado en proyectos individuales.

El último álbum que lanzaron juntas Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona y Seohyun fue "Holiday Night", publicado el 7 de agosto de 2017 por S.M Entertainment. Luego de esto, en 2018 el grupo regresó con su sub-unidad Girls' Generation-Oh!GG, conformado solamente por cinco integrantes: Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri y Yoona, quienes lanzaron el sencillo "Lil' Touch".

Hasta ahora el grupo no ha vuelto a tener ningún lanzamiento musical o presentación en televisión, aunque este año se les pudo ver en You Quiz on the Block, un programa de variedades en donde estuvieron las ocho miembros en donde les hicieron entrevistas y dinámicas.

Los fans del grupo comenzaron a especular sobre un regreso del grupo luego de que su empresa SM Entertainment actualizó la foto de perfil y portada de las redes sociales de Girl's Generation. Para los SONES, como se les conoce a sus seguidores esto fue tomado como una pista en redes sociales de que se avecina un "comeback".

Por otro lado, generó aun más emoción cuando la cuenta de Instagram del grupo comenzó a seguir a las 8 integrantes, la cual antes seguía solamente la de Yoona.

Sin embargo, todo parece indicar que quienes regresan son solamente la sub-unidad conformada por cinco integrantes, y es que S.M Entertainment presentará un concierto gratuito en donde participarán todos sus artistas el cual se realizará el 01 de enero de 2022, mientras que el 27 de diciembre presentarán el álbum 2021 Winter SMTOWN:SMCU EXPRESS en donde participarán Girls' Generation-Oh!GG, Super Junior, Red Velvet, aespa, Shinee, entre otros artistas de la compañía.

SM Entertainment ha anunciado que sus artistas sacarán un álbum especial de invierno el 27 de diciembre y harán un concierto el 1 de enero pic.twitter.com/OOxnuMAQho — Kpop Spain (@Spain_Kpop_) December 9, 2021

Aun así se sigue hablando de un posible comeback del grupo para 2022, lo que no se sabe si se tratará de su sub-unidad o de las 8 integrantes, y es que en octubre de 2017 SM anunció que Tifanny, Sooyoung y Seohyun decidieron no renovar sus contratos con la empresa, mientras que Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri y Yoona renovaron sus contratos en septiembre de 2020.

Un post reciente de Instagram de Taeyeon generó mayor expectativa, ya que la cantante aparece con el cabello teñido de negro y con usando una gorra, algo que suele ocurrir cuando los "idols" están por iniciar una nueva era musical.

Hasta ahora la empresa no ha dicho que el grupo esté separado por lo que las esperanzas de que las interpretes de "Gee" regresen como un grupo completo no se descartan.

Cada una de las integrantes se ha enfocado en sus proyectos personales, Taeyeon tiene una carrera solista con la que ha cosechado gran éxito con temas como "I" y "Weekend". Yoona es una reconocida actriz de doramas, Seohyun y Tiffany se han dedicado también a la actuación, Hyoyeon es conductora de "Unnies' Beauty Carpool" junto a Bora de exintegrante de Sistar. Otras que también se han dedicado a la música son Yuri, Sooyoung se ha destacado como actriz y conductora, mientras que Sunny ha estado ausente del espectáculo.