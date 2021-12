Carmen Salinas, una aliada de 'El Chato' y ¿la comunidad LGBTI?

La muerte de Carmen Salinas ha dejado un hueco muy grande en el mundo del espectáculo en México, destacada por aparecer en cientos de películas, actriz de telenovelas, programas de comedia, teatro, imitadora y productora, sus talentos no se podían cuestionar, pero algo que las personas que alguna vez llegaron a rodearla o trabajar con ella siempre han destacado su personalidad, y es que siempre se destacó por apoyar a sus compañeros y a quien lo necesitara, y aunque con varios tropezones, siempre apoyó a la comunidad LGBTI.

Hay un personaje en la vida de Carmelita con quien siempre se le relacionó e incluso se llegó a mencionar una supuesta relación, algo que fue desmentido cuando se reveló que Juan Pascual "Chato" Cejudo Mujica, quien era representante de la actriz. Carmen Salinas siempre mostró su apoyó a quien más allá de ser su trabajador, era su gran amigo, quien falleció a causa de un cáncer de hígado en abril de 2012.

Defensora de los derechos

Laura Zapata se pronunció en contra de la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, algo ante lo que la actriz dijo "Entre cuatro paredes cada quién puede hacer de su vida un papalote. Creo que las parejas gay, a quienes respeto profundamente, por naturaleza de su relación, pues no pueden tener hijos, porque un hombre no puede preñar a un hombre ni una mujer puede preñar a una mujer, entonces hay que obedecer las leyes de la naturaleza", fueron sus palabras según redactó el portal de Debate.

También Yuri se pronunció al respecto quien señaló que era un punto difícil, la intérprete de la "Maldita primavera", señaló que ella no estaba de acuerdo.

"Mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana", dijo la cantante. Además, en otra entrevista dijo que deberían mejor adoptar un perrito o un gato.

Sin embargo Carmen Salinas dio su opinión respecto al tema para entrevistas de ¡Cuéntamelo ya! y Suelta la Sopa, en donde opinó sobre la posiciones de Yuri y Zapata sobre este tema:

"Que los gays sigan adoptando muchos niños, porque "El Chato" tenía adoptada, quiero que lo sepan, para las personas que les dicen que adopten un perro o un gato. No, "El Chato" era papá de mi nieta más chiquita, de Marisol que ya ahorita tiene 18 años, ella le llora mucho, para ella era como su padre, fue un hombre de lo más respetuoso y caballero, no voy a decir nombres, lo digo de él porque era mi hermano y era una gente gay abierta, respetuosa".

"Yo no me voy a meter con las gentes que estén en contra, Dios las bendiga. A mi me parece que una gente gay cuida mejor a un niño que los 'normalitos'". dijo en contra de las declaraciones de Laura Zapata y Yuri.

En 2020 Carmen Salinas recibió el "9 de Oro", un reconocimiento que le otorgaron por apoyar a la comunidad LGBT.

Los resbalones

Carmen Salinas siempre se destacó por ser muy franca con sus opiniones, lo que llevó a pedir disculpas a la comunidad gay en 2012, luego de que utilizó la palabra "jotos", algo que señaló no hizo con intenciones de ofender.

Esto ocurrió cuando durante un encuentro que tuvo con Miguel Ángel Mancera, quien en ese momento era precandidato a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal.

Y es que Mancera había señalado como parte de su campaña que respetaría a la diversidad, algo que en ese momento aplaudió su asistente "El Chato", quien era gay, por lo que Salinas respondió: "Tu acepta lo que sea, cualquier voto aunque sea de jotos".

Ante esto, la actriz ofreció disculpas al colectivo LGBTI, indicando que ella no lo hizo con maldad.

"No fue un acto discriminatorio porque yo respeto a la gene gay", dijo.

"Por eso estoy ofreciendo una disculpa pública, pues jamás en la vida sería capaz de burlarme de una criatura muerta, del dolor de una madre o de un amigo gay", dijo para el Informador en ese entonces.

Otra controversia que protagonizó Carmen Salinas fue cuando en 2010 Ricky Marin confesó su homosexualidad ante lo que dijo:

"¡Ay!, pero lo que se ve ni se pregunta, ya sabíamos que era 'jotinchona'", declaró la actriz para Televisa Espectáculos en aquel año.

El video "Cómo ser un buen gay" en su canal de Youtube generó controversia, aunque tenía una buena intención, ya que pretendía hablar sobre aceptación, algunos comentarios fueron tomados como ofensivos. Aquí participa Lorena Herrera.

La más draga

Carmen Salinas fue invitada en la tercera temporada del programa "La más draga" en donde participan drag queens de México en diferentes retos de pasarela.

Aunque al principio no fue muy bien tomada su participación, después los usuarios consideraron su aparición como buena por los comentarios que dijo a las participantes del concurso.