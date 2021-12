Muere a los 33 años Demaryius Thomas, el ganador del Super Bowl con los Broncos

"Estamos devastados y con el corazón completamente roto por el repentino y trágico fallecimiento de Demaryius Thomas", dijeron los Broncos en un comunicado.

Demaryius' humility, warmth, kindness and infectious smile will always be remembered by those who knew him and loved him. pic.twitter.com/0GLZIr6UP3

El periódico The Atlanta Journal-Constitution señaló que, según fuentes policiales de Roswell, el exjugador fue encontrado sin vida en su domicilio.

VER MÁS: Fallece el tricampeón de la NFL David Patten

"La información preliminar es que su muerte proviene de un problema médico y nuestros investigadores no tienen en estos momentos razones para pensar lo contrario", dijo el portavoz policial Tim Lupo en un email recogido por The Atlanta Journal-Constitution.

Tras destacar en su época universitaria con Georgia Tech, Thomas jugó de 2010 a 2018 como wide receiver (receptor abierto) de los Broncos, con quienes conquistó la Super Bowl de la temporada 2015 al derrotar a los Carolina Panthers.

VER MÁS:Carl Nassib, el primer jugador en la historia de la NFL en declararse gay

Brilló en su época en los Broncos bajo las órdenes del quarterback Peyton Manning y fue elegido en cuatro ocasiones para el Pro Bowl (el All-Star de la NFL).

There’s an old saying that goes, “You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him.”

By that standard — and any other — Demaryius Thomas was a hell of a guy.

Remembering the life & laugh of D.T. » https://t.co/mnVgHbVIRk pic.twitter.com/cIG8Oo0Ydb