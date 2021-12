Camilo Séptimo cancela su concierto de este viernes en Torreón

La banda independiente Camilo Séptimo, quienes se han ganado la atención del público con su sonido pop alternativo con guitarras, sintetizadores y letras profundas que llegan a lo espiritual tenía programada una presentación este viernes en el Poliforum de Torreón la cual terminó por cancelarse.

A través de un comunicado publicado en redes sociales de los organizadores del evento se anunció que los intérpretes de "Contracorriente" no se podrán presentar en la ciudad.

"Lamentamos informar que por causas de fuerza mayor el concierto de Camilo Séptimo programado para este viernes 10 de diciembre en el Poliforum de Torreón se ha cancelado", señalan.

"Para quienes hayan comprado sus boletos con anterioridad, les informamos que a partir del martes 14 de diciembre pueden solicitar su reembolso en el mismo lugar donde fueron adquiridos y quiénes lo hayan comprado en línea su reembolso será de manera automática".

Se desconocen los motivos por los que su presentación no podrá llevarse a cabo, ya que hasta el momento la banda no se ha pronunciado sobre porque no visitarán a la región.

Apenas el día de ayer habían tenido un espectáculo en Monterrey que se realizó con éxito.