Alfonso Rodríguez, la escuela de Torreón que vio crecer a Carmelita Salinas

La noche del jueves el ámbito actoral de México y La Laguna, se vieron de luto al darse a conocer el fallecimiento de la actriz torreonense Carmen Salinas, que gracias a su trayectoria y personalidad, se hizo bastante querida entre el público.

Nacida el cinco de octubre del año 1939, la lagunera pasó por una de las más emblemáticas escuelas de Torreón, la primaria Alfonso Rodríguez, donde comenzó a forjar su inclinación a la actuación, pues desde muy pequeña gustaba de participar en festivales escolares, destacando gracias a su carisma.

Motivada por el apoyo que recibía en los festivales de la escuela, pronto Carmelita buscó que su voz se escuchara en la radio de Torreón, participando en estaciones locales con sólo 10 años de edad.

Cuando la escuela primaria Alfonso Rodríguez cumplió sus 90 años, la celebración se vio engalanada con la presencia de Salinas, que dedicó unas emotivas palabras recordando su infancia, además de sumarse al alumnado para cantar las mañanitas.

"Aquí estoy en mi escuela en la que hice mi primaria, me siento emocionada, a las 8:30 de la mañana cantamos las mañanitas, se me salieron las lágrimas. Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios, de alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez. Cuando vengo me comunico con la directora y como a veces van a comprar cuadernitos a la papelería de mi hermano que está aquí en la Allende y Falcón, siempre les da mis saludos", dijo en aquel entonces.

La escuela que ha visto pasar a decenas de generaciones por sus pasillos, mantiene vivo el recuerdo de Carmelita Salinas.