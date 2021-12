Lagunero Manny Bañuelos encabeza victoria de Tomateros sobre Cañeros de Mochis

El cuerpo de lanzadores de Tomateros de Culiacán salió inspirado, completando la barrida contra Cañeros de Los Mochis. Labor combinada de 20 ponches, que impone nueva marca en juego de Liga Mexicana del Pacífico (LMP), condujo a los guindas a llevarse la victoria 4-3, este jueves en el tercero de la serie.

Los primeros doce chocolates, fueron del abridor Manny Bañuelos, quien lanzó cinco entradas e impuso con esa docena, marca personal para un encuentro de LMP. Posteriormente, Sasagi Sánchez aportó dos más, Óliver Pérez uno, Zach Hartman tres, mientras que Derrick Loop y Alberto Baldonado, consiguieron uno.

El ponche de la marca, logrado por el panameño Baldonado, fue contra Alejo López y significó el final del juego. El zurdo entró al relevo con dos corredores en las bases, a conseguir el out 27, de forma histórica. Tomateros se puso en ventaja desde el primer episodio. Stevie Wilkerson abrió el duelo con doble contra el abridor Fabián Cota. Tras un out, Juan Uriarte cometió pasbol que puso a Wilkerson en tercera. Posteriormente, Sebastián Elizalde pegó rodado a primera que levantó Eric Meza y tiró a segunda para el out, pero fue todo y el primer bat guinda, anotó.

Cañeros empató el duelo en la tercera baja, con elevado de sacrificio de Alejo López. Los guindas consiguieron ponerse arriba de forma definitiva, en el sexto episodio. Sebastián Elizalde inició con hit y se robó la segunda base. Después de un out, Alexis Wilson impulsó a Elizalde con doble al jardín izquierdo. Emmanuel Ávila negoció base por bolas y eso marcó la salida de Fabián Cota. Darel Torres entró al relevo y Francisco Lugo lo recibió con sencillo, para llenar las bases. Posteriormente, base por bolas para Diego Madero le dio ventaja a los visitantes de 3-1.

Cañeros respondió con una en la parte baja. Manny Bañuelos le dio pasaporte a Tillman Pugh, lo cual generó su salida del encuentro. Entró Sasagi Sánchez, quien le dio base a Eddy Martínez y permitió sencillo productor de Eric Meza. El derecho, apretó y logró ponchar consecutivamente tanto a Fausto Osorio como a Juan Uriarte. Luego, entró al relevo Óliver Pérez, quien dominó a Édgar Robles para terminar la entrada.

La última carrera guinda, llegó en la octava alta con HR solitario de Stevie Wilkerson frente a Daniel Duarte. Cañeros atacó en la novena contra el relevo de Derrick Loop. El emergente Juan Camacho se embasó en error y tras un out, el también emergente José Guadalupe Luna negoció pasaporte. Isaac Rodríguez se ponchó para el segundo out, pero Alejandro Robles lo siguió con sencillo productor. Fue entonces que Alberto Baldonado ingresó para terminar el duelo, con chocolate para Alejo López.