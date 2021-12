Elenco de Mi fortuna es amarte toma con mucha tristeza la muerte de Carmen Salinas

El elenco de la telenovela "Mi fortuna es amarte" tomó con mucho pesar y tristeza el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas.

Así lo detalló la madrugada de este viernes el actor Luis Felipe Tovar en entrevista telefónica.

"Todos estamos que no lo podemos creer y ahorita no encuentro ni siquiera las palabras correctas para poder comunicar ni mi tristeza, ni mi dolor, pero lo lamento profundamente y tengo partido el corazón, tengo un poco rota el alma también", dijo el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

Luis Felipe compartió créditos con Carmen en esta telenovela de Las estrellas, que protagonizan Susana González y David Zepeda. La actriz fue sustituida recientemente por María Rojo después de sufrir un derrame cerebral en su casa que la llevó a ser hospitalizada el pasado 11 de noviembre, donde estuvo en estado de coma hasta su fallecimiento la noche de ayer.

VER MÁS: El éxito de Carmen Salinas como actriz en todos los formatos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana González (@susygonzaleztv)

"Me acabo de enterar por medio del grupo que tenemos los del elenco de 'Mi fortuna es amarte', donde estaba Carmen con nosotros, y estoy igual que todos, en shock, no lo puedo creer. Ya sabía que la situación era muy grave pero aunque uno lo piense uno nunca está preparado para una noticia así", comentó Luis Felipe Tovar.

"Evidentemente lo lamento profundamente y mando un abrazo a toda su familia a quien tanto quiero porque forma parte no solamente de la historia de mi carrera artística sino de la historia de mi vida, lo siento mucho, apenas lo estoy procesando, tratando de digerirlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@davidzepeda1)

En la telenovela Tovar interactuaba poco con Carmen pero detalló que platicaban mucho porque estaba muy contenta de trabajar con él.

"Lo dijo desde el primer día que nos reunimos, que le daba mucho gusto que me hubiera incorporado al elenco por el cariño que me tenía y porque ella me vio crecer desde muy jovencito", apuntó Luis Felipe.

"Deja un vacío tremendo no solamente para la televisión mexicana sino para la comunidad artística, todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, la educación, la política. Carmelita tocó todos los rubros, incluso los compañeros de la prensa deben estar bastante afectados porque fue muy generosa siempre. Ella se dedicó a ayudar a mucha gente desde toda la vida, desde que yo la recuerdo, incluido yo, lo que nos deja es un vacío enorme, un hueco en el corazón y una profunda tristeza y la vamos a extrañar siempre".