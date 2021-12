Pandemia impulsó espíritu emprendedor en religiosas

La pandemia por COVID-19 impulsó a las hermanas clarisas a abrir una tienda donde ofrecen al público productos que son elaborados por ellas mismas, a fin de que no se distraigan de su labor de oración.

Sor Marcela de Jesús Sánchez Escamilla explicó que hace cerca de tres meses abrió la Tienda Santa Clara, pues los padres fundadores de esta orden mendicante, San Francisco y Santa Clara, decían que no debía llegar a su mesa la comida sin el trabajo de sus manos. Dentro del monasterio, ellas realizan distintas manualidades y aprenden a elaborar productos artesanales, por lo que cada una aporta su don para ayudarse con los gastos.

Las 10 hermanas clarisas tienen vida contemplativa, deben estar en oración, por lo que siempre debe haber una hermana ante el Santísimo y cuentan con un rol para cubrir todo el día. Durante lo más fuerte de la pandemia, el año pasado, tuvieron dificultades para vender sus productos, pues dejó de acudir la gente, de modo que se optó por realizar entregas a domicilio. No obstante, esto implicaba muchas salidas y la orden debe mantenerse el mayor tiempo posible dentro del monasterio para cumplir con sus oraciones, cuya vocación es para sostener a la población en general.

Para reducir las salidas, recibieron apoyo de bienhechores para abrir un rinconcito en la avenida Bravo, junto a la Parroquia de San José y ellas se encargan de aportar las manualidades.

Los clientes acuden a buscar aquí tratamientos de gotas, de herbolaria, para ayudarse en temas de colesterol, dolor de cabeza, migraña, cansancio mental, várices, entre otros. La venta también se centra en las galletas integrales y de almendra, así como las empanadas rellenas de membrillo.

En la tienda productos de herbolaria, pulseras, Cristos tallados en madera, ornamentos, rompope, pan artesanal, jabones, pomadas, aceites, hierbas para te, árnica en spray, rosarios, medallitas, cubrebocas bordados con motivos religiosos, se comenzó con la construcción de portales, corralitos, carretas para los nacimientos.

Con ello, las hermanas clarisas tratan de mantener sus gastos en el monasterio y de salud, retiros espirituales, además de que ahorran para la construcción de su monasterio, que estaría ubicado en el ejido San Agustín.

"Nos sale lo de cada día, a veces hacemos tamales, hacemos un poquito de todo", comentó Sor Marcela de Jesús.

En su mensaje a los emprendedores, la religiosa explicó que "teniendo la confianza en Dios, él es el que nos ha dado todas las posibilidades de crear con él, y al trabajar, nosotros estamos ayudando, siendo imagen de él, nos da todos los dones, entonces, hay que sacarlos a flote para podernos ayudar, para que no nos encerremos en nuestro no puedo, no tengo, no hay, todos tenemos el don de la creatividad y sacarlo nos puede ayudar en cualquier área de nuestra vida".