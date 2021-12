Artistas musicalizan la Navidad 2021

La Navidad no sería la misma sin música, sin sus tradicionales villancicos que algunos aman y otros llegan a odiar, sobre todo quienes laboran en centros comerciales, ya que los escuchan todo el día.

Como cada año, varios artistas presentaron discos o temas navideños en plataformas, los cuales están causando furor.

A manera de continuación del álbum ¡Feliz Navidad! (lanzado en noviembre de 2020) Manuel Mijares lanza tres nuevos temas navideños que forman parte de la ahora placa "¡Feliz Navidad! Deluxe".

Noche de Paz con Lucero y Lucerito Mijares, Jingle Bell Rock y Qué niño es este, son las tres rolas incluidas en el disco que ya se encuentra disponible en las plataformas.

"No estamos descubriendo el hilo negro pues ya otros intérpretes han sacado discos navideños, pero en verdad que hacer un disco navideño era algo que faltaba en mi carrera y más porque yo soy muy navideño", mencionó Mijares en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

El pasado 15 de octubre, la cantante, Kelly Clarkson estrenó el álbum When Christmas Come Around, el cual ha causado sensación en estas fiestas.

Como primer sencillo salió el tema Christmas Isn´t Canceled. La placa incluye duetos con Ariana Grande (Santa, Can You Hear Me?), Chris Stapleton (Glow), y Brett Eldredge (Under the Mistletoe); como es sabido a Kelly le fascina la Navidad.

La Adictiva estrenó recientemente Navidad Adictiva, un disco con 13 villancicos en Regional Mexicano para celebrar junto a todo su público estas fechas tan especiales al ritmo de la banda.

Lanzado bajo el sello Anval Music, el álbum ya está disponible en todas las plataformas de música digitales, mismo en el que el público podrá encontrar grandes clásicos de Navidad como Todo lo que quiero es a ti, Feliz Navidad, Mi Burrito Sabanero, Noche de Paz, El Niño del Tambor, Los Peces en el Río y más, con el estilo inigualable de La Adictiva.

John Legend entregó hace unas semanas el sencillo navideño You Deserve It All, cuyo video oficial salió el pasado primero de diciembre y ya rebasó el millón de visualizaciones.

De acuerdo con un comunicado de Universal Music, Legend coescribió la melodía con la galardonada al Grammy, Meghan Trainor. Marca una reunión entre estas dos potencias que colaboraron por primera vez en Like I'm Gonna Lose You de 2016.

Otra de las estrellas que causó euforia entre el público por su incursión en la música es Danna Paola, quien compartió una nueva versión del clásico Last Christmas. El lanzamiento forma parte de la campaña "Carols Covered 2021" exclusivamente con Apple Music.

Mariah Carey es la reina de la Navidad y este año no podía quedarse sin complacer a sus fanáticos con un tema propio para las fechas.

El pasado 4 de noviembre, Mariah Carey presentó el sencillo Fall in Love at Christmas junto a Khalid y Kirk Franklin.

Tatiana, la 'Mariah Carey mexicana', no podía quedarse atrás tampoco, motivo por el que el pasado 26 de noviembre lanzó Un arbolito de Navidad, que cuenta con su respectivo video oficial.

Se trata de una canción que invita a decorar los hogares y por supuesto, fomenta la unión familiar.

En los últimos meses, Taylow Swift ha dado bastantes sorpresas a sus miles de seguidores, y ahora, con el estreno de una nueva versión de la canción navideña Christmas Tree Farm, y la tituló: "Old Timey Version" que entregó en diciembre de 2019. La nueva versión, que contó con el apoyo de 70 músicos, fue grabada en el legendario estudio de Abbey Road Studios de Londres.

"Esta nueva versión es asombrosa porque se siente como si fuera más ... una especie de sensación navideña relajada de hacer todas sus compras y relajarse junto al fuego".

"Ya sabes, definitivamente es un poco más de esa sensación de canción navideña de la vieja escuela", externó Taylor Swift en una detrás de cámaras de la melodía.

La fortuna de Mariah en Navidad

Los villancicos navideños siempre son esenciales para las fiestas, y aunque existen temas de antaño que son clásicos, Mariah Carey consiguió tener un tema propio que le ha dado gran éxito y relevancia.

"All I Want for Christmas is You" fue el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio " Merry Christmas", lanzado en 1994, y desde entonces, año con año es el tema favorito de las fiestas. La canción fue compuesta por Mariah Carey y Walter Afanasieff por lo que las regalías de su tema son enormes. Ya que aparte de que existen varias versiones realizadas por Mariah, han sido varios los cantantes que han incluido el tema como un cover en su repertorio navideño, incluidos la girlband de Kpop LOONA, Justin Bieber, Danna Paola y Fifth Harmony por mencionar algunos.

Según información del sitio Celebrity NetWorth, Mariah Carey incrementa su millonaria fortuna cada diciembre por los derechos de autor de "All I Want for Christmas is You".

Se estima que durante las fiestas decembrinas Carey recibe entre 600 mil y 1 millón de dólares solamente por este éxito. A la fecha se ha calculado que la canción ya le habría dado una ganancia de 60 millones de dólares, ya que se ha convertido en un tema utilizado en películas, comerciales, series y las nuevas versiones grabadas por otros artistas.