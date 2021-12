Sin iniciar, proceso de entrega de la Policía de Torreón

Aún no inicia efectivamente el proceso de entrega de la Policía de Torreón, así lo confirmó esta semana el actual jefe de la corporación, Manuel José Pineda Rangel, quien además dijo desconocer los perfiles de quienes podrían recibir la oficina a su cargo y que corresponden a la próxima administración municipal.

El mando de seguridad municipal dijo que podría ser hasta la última semana de este mes cuando se comiencen a entregar todos los informes concentrados respecto al tema administrativo y la operatividad de la Policía de Torreón, de forma que la persona que encabece el próximo mando de seguridad local pueda iniciar sin mayores inconvenientes su labor.

"Todavía no (inicia), todavía no tenemos fecha, tenemos entendido que por ahí del 25 en adelante ya sería más formal, porque sabemos que Seguridad Pública no para y sería prácticamente el último día cuando se entregue todo formalmente", señaló Pineda, quien descartó que se vaya a tener algún vacío operativo con el cambio de encargado de la dirección, toda vez que existen mandos medios que tienen claro su accionar en los diversos sectores y las áreas por atender a margen de cualquier situación.

En ese mismo tema dijo que se tiene el respaldo del Mando Especial de La Laguna para mantener los patrullajes y la labor preventiva mediante rondines de la Policía Metropolitana, recorridos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la diversas denominaciones de la Policía Estatal de Coahuila.

Sobre el tema de la entrega e inventarios de armamento y equipo, adelantó que se hará directamente entre su persona y el equipo receptor de la próxima administración, con minutas firmadas y de acuerdo a lo que se tiene reportado ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Eso es ante la nueva administración que entra, se entrega todo el equipo, tanto armamento, unidades y bueno, todo, vamos bien en eso", dijo Pineda Rangel.

Por su parte, el alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, no había definido hasta ayer jueves a la persona que habrá de ocupar la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), adelantó solamente en días pasados que será de extracción civil, con experiencia en el ramo y con todas las credenciales necesarias.