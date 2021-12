Comerciantes toman vialidad para exigir bienes robados

Un grupo de por lo menos 40 comerciantes de los diferentes municipios que integran la Region Laguna tomaron el Periférico la tarde del jueves para exigir a las autoridades la entrega de la mercancía que les fue robada la mañana del miércoles sobre la carretera libre a Durango a la altura del municipio de Lerdo, los afectados denunciaron que ya ubicaron sus pertenencias con valor total de 5 millones, sin embargo únicamente pretenden entregables una parte.

El robó denunciado por los afectados sucedió la mañana del miércoles cuando un camión procedente de Ciudad de Médico cargado con mercancía diversa fue interceptado por hombres armados en el tramo León Guzmán - 6 de Enero, mismos que bajaron al operador de la unidad y acompañante para después llevarse la unidad con la mercancía.

Ante la situación, los comerciantes afectados acudieron a las instalaciones de la Vicefiscalía para realizar la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público, donde les informaron que como parte de las investigaciones ya habían localizado parte de lo robado en una bodega, pero que tenían que esperar para la entrega ya que tenían que inventariar todo, sin embargo los comerciales aseguran que lo que les pretenden dar no es ni el 10 por ciento de lo que adquirieron para su venta.

"Se trata del fruto de nuestros ahorraos de todo el año, por que nosotros nos sacrificamos todo este tiempo para adquirir la mercancía y vender en esta época de diciembre que es la temporada más fuerte para nosotros; de esto dependen nuestras familias" dijo una de las afectadas.

Como medida de presión y en espera que de las autoridades de aboquen a la búsqueda del resto de la mercancía robada, los comerciantes se reunieron en el Periférico de Lerdo y con palos, piedras, llantas, cartones y demás objetos bloquearon los carriles de circulación en ambos sentidos justo a la altura de la Vicefiscalía Región Laguna.

"No es justo que el fruto de nuestro trabajo esté perdido, hay quienes piden dinero prestado con intereses para adquirir los productos para trabajar y otros que hacen el esfuerzo todo el año para comprar la mercancía y ahora no sabemos con que vamos a pagar y con que vamos a trabajar, por que hablamos de un robo de un camión a plena luz del día, que es algo que ni siquiera tendría que pasar" agregó la comerciante.

Los afectados agregaron que la intención de tomar el Periférico no es dañar a terceros pero desgraciadamente es la única forma que las autoridades les presten atención y se pongan a trabajar en su caso, por que las ventas ya están próximas y sin mercancía no pueden hacer nada. Finalmente agregaron que no retirarán el bloqueo hasta que las autoridades de seguridad les den una solución a su problema.

Cabe señalar que durante el bloqueo algunos traileros y civiles que acabaron varados en el tráfico generado por la manifestación, bajaron de sus unidades en busca de un diálogo para poder pasar con sus vehículos, sin embargo ante la negativa de los manifestantes se mostraron molestos y cazaron por discutir con los comerciantes.