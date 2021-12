Reprueban exámenes de control 132 policías en Coahuila

Al último corte de evaluaciones del año 2021, un total de 132 elementos reprobaron los exámenes de control y confianza en Coahuila, de los cuales la mayoría corresponden a corporaciones policiacas municipales y policía estatal.

De acuerdo al informe de Evaluación de Control de Confianza a personal de Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia a nivel nacional, al último corte de evaluaciones en el mes de octubre, un total de 6 mil 619 elementos de la plantilla había sido evaluado en Coahuila.

De éstos un dos por ciento, no aprobaron los exámenes de control, no obstante, no se especificó por cuáles términos reprobaron.

Lo anterior, significó alrededor de 132.38 elementos reprobados tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y de las Policías Municipales.

En ese sentido, detalló que de la mayoría de los elementos que no aprobaron correspondieron a la unidad de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad, así como de la policía estatal con 43 elementos en total reprobados.

Por otro lado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron 26 trabajadores, tanto ministeriales como de investigación, por otro lado de las Policías Municipales, alrededor de 63 elementos reprobaron los exámenes.

Los exámenes evalúan tanto la salud física y psicológica, las capacidades de sus funciones, el entorno social y situación patrimonial, el toxicológico, así como un examen poligráfico, a través de reacciones psicofisiológicas donde se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona.

Hasta el momento se desconocen si estos fueron dados de baja por la autoridad correspondiente.