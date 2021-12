Tesorería de Torreón rechaza problemas con pagos a proveedores

"Que entreguen como debe de ser", señaló esta semana la titular de la tesorería de Torreón, Mayela Ramírez Sordo, al ser cuestionada por los compromisos que se tienen pendientes con algunos proveedores al cierre de la presente administración.

La funcionaria municipal indicó que de los mismos proveedores dependerá que se les realice el pago que corresponde a su servicio, toda vez que se deben cumplir con los compromisos contractuales, papelería y con las obras realizadas que tienen en proceso, de lo contrario no se podrán adelantar entregas de recursos y todo al margen de que se tenga en puerta un cambio de administración municipal.

"La idea es pagar todo, depende más de los proveedores ya que de nosotros, que entreguen como debe ser, que entreguen toda su papelería y se podrán realizar los pagos… Vamos a dejar un pasivo manejable, todavía no tengo la cantidad, pero es básicamente el revolvente, se va a quedar la factura de PASA que se tiene que pagar en enero, pues las facturas que se tienen que pagar al mes siguiente, básicamente es eso", declaró.

Cuestionada respecto a la deuda pública, Ramírez Sordo señaló que no solicitaron este año y por ende no se dejarán pendientes en ese rubro, por lo que llamó a la tranquilidad al equipo financiero del próximo Gobierno municipal, toda vez que se recibirá un área con "orden" y sin mayores problemas para mantener la operatividad de las diversas áreas de la administración.

"No hay deuda pública, no hemos pedido créditos, había un crédito vigente que se acabó de pagar el año pasado y no hay deuda pública", declaró la encargada de la Tesorería de Torreón.

Será el próximo 31 de diciembre cuando termine oficialmente la presente administración municipal, el día 1 de enero se realizará la toma de protesta del nuevo gobierno, encabezado por el alcalde Román Cepeda.