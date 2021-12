Sergio Villarreal, formador de grandes nadadores laguneros

Durante un cuarto de Siglo, Sergio Villarreal se ha dedicado en cuerpo y alma a inculcar en los laguneros la pasión por la natación, un deporte que cuenta con numerosos adeptos en esta árida tierra y que ha otorgado a generaciones de deportistas de excelencia en la alberca.

POR GENERACIONES

En visita realizada al estudio de Siglo TV, "Checo" Villarreal compartió sus experiencias como instructor de una de las disciplinas deportivas más completas y a la que ha dedicado muchas horas de su vida. "Empecé como voluntario en la Guay, en los cursos de verano de 1996 y luego logré empezar con los grupos, ahí mismo en YMCA y en un centro de alto rendimiento ubicado en Torreón Jardín, mi trayectoria me llevó a regresar a la Guay, al Parque España, club Montebello y regresé al colegio Jefferson, donde llevo ya quince años, muy feliz cada día por hacer lo que me apasiona", rememoró.

"Tengo alumnos que tienen 20 años nadando conmigo, incluso algunos me traen ya a sus hijos a que les enseñe a nadar. Es una gran satisfacción, un sentimiento bonito el que enseñé a la niña de diez, once años y ahora me trae a su hijo de cuatro, cinco años, es algo increíble y un gran logro que me permitan apoyarlos en su proceso formativo", describió el instructor lagunero, quien así dejó en claro su camino como formador de generaciones de deportistas.

PARA TODOS

La natación tiene la particularidad de empezar en casi todos los casos, como un tema lúdico que con el tiempo se convierte en un acto competitivo, camino que Sergio disfruta acompañar a los laguneros: "los niños pueden empezar a nadar desde los meses de nacidos, acompañados por sus papás, luego a los tres, cuatro años, empiezan a participar activamente en competencias, como el Serial de Academias de Natación que tenemos, en los que hay nadadores de todas las edades. Disfrutamos mucho ayudar en su aprendizaje a los nadadores e incluso ahora estamos con Miguel de Lara, que no es nadador nuestro, pero lo ayudamos a realizar los programas de entrenamiento que él necesita rumbo a un evento al que asistirá a Emiratos Árabes, disfrutamos todo lo que se trate de natación". Villarreal actualmente brinda instrucción a nadadores que van desde 4 hasta más de 60 años.