Más de mil pesos diarios es lo que desembolsan en insumos y medicamentos algunos familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital General de Torreón. La mayoría son de bajos recursos y hay quienes han tenido que recurrir a las casas de empeño para conseguir dinero de forma inmediata y poder surtir lo que en la clínica no se tiene en existencia.

Hay desabasto de hipertón, amoxicilina, sondas, ketorolaco, gluconato cálcico, sueros, jeringas de 10 y 20 ml, fenitoína, levetiracetam y carencias de reactivos básicos para los exámenes de laboratorio que deberían efectuarse de forma rutinaria en el hospital. En las cirugías hay deficiencias en materiales de sutura y de curación lo que dificulta la labor del personal de salud.

Del 11 de noviembre al 9 de diciembre, la familia de José Guadalupe, un bebé hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), ha gastado alrededor de 10 mil pesos en la compra de insumos y medicamentos, exámenes de laboratorio así como en pañales y el traslado diario hasta su lugar de origen: el ejido San Rafael de Arriba del municipio de San Pedro de las Colonias.

'AQUÍ NO FALTA QUÉ TE PIDAN'

Jesús, el abuelo del niño, dice que diariamente tienen que irse a la farmacia "porque aquí no falta qué te pidan, ya pedimos un préstamo, empeñamos unas cosillas que teníamos allá en el rancho, unas pantallas y luego me agarró el tránsito y ya sabrá, ya quería llorar, traigo un carrillo porque el taxi casi nos cobra 800 pesos hasta San Rafael. Me van a cobrar las plaquetas del niño y cada una me sale a 1,500 cada una y más lo de la sangre, son 1,800".

Como la familia de José Guadalupe, hay otros usuarios que padecen la misma situación. Ayer una mujer que dio a luz y que fue dada de alta dijo que le pidieron jeringas, amoxicilina y ketorolaco además de que le pidieron exámenes de laboratorio. En tres días gastó más de 900 pesos.

El secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Coahuila, José Manuel Riveroll Duarte, dijo que "seguimos con muchísimas carencias en los hospitales, sigue habiendo desabasto". Según dijo, esta problemática es producto de la reducción del presupuesto federal y de la aparente centralización de las compras de insumos y medicamentos. Sostuvo que el compromiso lo adquirió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que "no ha sabido cumplir".

A inicios de este mes de noviembre y con el fin de amortiguar el desabasto, el Gobierno del Estado destinó 20 millones de pesos para la adquisición de medicamento y material de curación contenidos en el cuadro básico en las regiones Laguna, Sureste y Norte del estado. La inversión en la Comarca Lagunera fue de 7.8 millones de pesos y la entrega constó de medicamentos como ceftriaxona, enoxaparina, dexametasona, paracetamol, omeprazol, propofol, losartán, aciclovir, sueros y soluciones.

En el rubro de material de curación se incluyeron agujas hipodérmicas, jeringas, alcohol, catéter, compresas, guantes de cirugía, guantes de exploración, normogoteros, suturas, gasas, cubrebocas, torundas (algodón), vendas, antisépticos y bolsa para orina. No obstante, y a un mes de esta entrega, la problemática continúa e impacta directamente en la atención que se le brinda a los usuarios.

Esta semana, el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, informó que el Gobierno federal enviaría a Coahuila 56 toneladas de material de curación y medicamentos para distribuirlas en instituciones de salud del sistema público con el fin de solventar la deficiencia parcial que se tenía. El funcionario detalló que de lo anterior fue notificado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que el cargamento sería enviado a instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Sin embargo, no se anunció una fecha.

Si bien en la actualidad hay una problemática con el Insabi y las compras consolidadas, hay que recordar que la crisis de material de curación y medicamentos no es nueva en el sector salud de Coahuila pues durante la gestión del exgobernador Rubén Moreira el desabasto fue atribuido a los procesos de licitación que realizaba la Secretaría de Finanzas, encargada de administrar los recursos que la Federación enviaba.