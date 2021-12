Muere Carmen Salinas a los 82 años de edad

Ayer, la actriz oriunda de Torreón, Carmen Salinas falleció a los 82 años luego de que un derrame cerebral afectará su salud el pasado 11 de noviembre y aunque luchó por vivir, no pudo más.

La familia Salinas Lozano subió un comunicado en sus redes sociales en el que anunció la muerte de la actriz, misma que impactó anoche las redes sociales y por supuesto a su gente de la Comarca.

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el 9 de diciembre de 2021", menciona la misiva.

En la misma, la familia agradeció las muestras de cariño y las oraciones que muchas personas hicieron para que Carmelita mejorara.

"Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra Carmelita Salinas", escribieron.

La comunidad artística lamentó en redes el fallecimiento de la actriz que alcanzó a grabar unas escenas de la telenovela Mi fortuna es amarte que actualmente se transmite por el canal Las Estrellas.

Carmen Salinas siempre se mostró orgullosa de haber nacido en Torreón, Coahuila. Donde quiera que estuviera presumía su tierra.

"Mi orgullo es mi gente lagunera", dijo la actriz en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la escuela Alfonso Rodríguez donde ella estudió la primaria.

En esa misma charla, Salinas recalcó el amor que sentía por la tierra que la vio nacer.

"Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios, de alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez, mi escuela", comentó.

Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México siendo hija de Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada.

Desde niña, comenzó a tener aspiraciones artísticas inspirada en su hermana Josefina quien cantaba en una estación de radio en lagunera y se la llevaba para que pudiera verla en vivo.

Con tan solo 10 años de edad, inició cantando y haciendo imitaciones de voz en un programa de radio en Monterrey.

Tiempo después, en septiembre de 1953, fue descubierta por el productor de cine Carlos Amador Martínez durante una visita que hizo a Torreón, él la llevó a la Ciudad de México y la ayudó a que debutará en el cine Ópera, marcando el inicio de su trayectoria.