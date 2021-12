'Halo Infinite' es el favorito de los fans en The Game Awards 2021

Aunque "Halo Infinite" no consiguió ser nominado debido a su fecha de lanzamiento, la cual no lo hizo elegible, ya se llevó un premio. Hay una categoría especial en la que el juego si consiguió entrar, se trata de la Player's Voice Awards, categoría que es votada al 100 por ciento por los fans.

Los nominados se anunciaron desde el pasado 16 de noviembre, mientras que el juego estuvo disponible en su versión multiplayer en "open beta" desde el 15 de noviembre, pero no fue hasta el 8 de diciembre que el videojuego vio la luz de manera oficial.

Cabe mencionar que el juego que llega para conmemorar a la franquicia y Xbox en su aniversario número 20.

Apenas el día de ayer el videojuego lanzó su campaña de manera oficial, y aun así ya se colocó como el favorito del público, una hazaña sorprende para el juego. Sin embargo puede ser que los jugadores le entregaron este premio debido a su opción multiplayer, la cual empezó a estar disponible desde mediados de noviembre.

Fue a través de redes sociales de la premiación en donde dieron a conocer el triunfo de Halo.

"Felicitaciones a Halo Infinite ganador del Players 'Voice Award, un premio 100% votado por los fanáticos en #TheGameAwards".

Congratulations to @Halo Infinite winner of the Players' Voice Award, a 100% fan voted award at #TheGameAwards pic.twitter.com/KgQZpeouWm