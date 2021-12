'El COVID no existe y la vacunación no es necesaria', dice mujer que acudió a módulo en Torreón

Con seguridad, la señora Ricarda Rodríguez de 56 años de edad y su hija Wendy Talamantes de 32 años dicen que el COVID-19 no existe y que la vacunación contra esta enfermedad no es necesaria pues ellas confían en Dios y él es el único que les puede dar la salvación y sanación. Este jueves acudieron al módulo de inoculación del Hospital General de Torreón para personas rezagadas, pero aseguran que lo hicieron por obligación pues “si no nos van a dejar entrar a ciertos lugares”.

"No existe el coronavirus, mucha gente se ha muerto porque está enferma o porque tal vez ya les tocaba o negligencias médicas o que sé yo, ya van a hacer dos años de la pandemia, yo soy diabética y bendito es el poder de Dios porque yo todavía aquí ando", dijo Ricarda que suele acudir a una Iglesia Bautista, aunque aclara que en el templo nunca la han sugerido que no se aplique las dosis antiCOVID. VER MÁS: Laguneros acuden de última hora por vacuna antiCOVID al Hospital General de Torreón Las mujeres son habitantes de la colonia La Nueva Merced de Torreón y llegaron a bordo de un taxi al Hospital General, hoy por la mañana. Admitieron que este año se enfermaron "muy fuerte". A Wendy le dio neumonía y se curó con nebulizaciones y medicamentos mientras que la señora Ricarda tuvo gripe que alivió con te de manzanilla y un medicamento mucolítico. "El poder de Dios existe donde quiera porque la fe es mucha. Él dice en la biblia 'Yo hago nacer y yo hago morir', el COVID no existe y la vacunación no es necesaria, la fe es la que nos va a librar de esta supuesta pandemia", dijo la madre de Wendy. Al 9 de diciembre del año en curso, la pandemia por el COVID-19 ha dejado 101 mil 432 contagios y 7 mil 675 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2. En esta contingencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó diversas vacunas para su uso de emergencia. En cada una de ellas se ha demostrado la seguridad y la eficacia como protección de las personas de los riesgos sumamente graves asociados al COVID-19, que incluyen la muerte, la hospitalización y la enfermedad grave.