¡Inesperado! WWE habría despedido a Jeff Hardy

De acuerdo al medio Fightful, la empresa le habría ofrecido ayuda a Hardy para ir a rehabilitación y el no lo aceptó, por lo que terminaron por liberarlo de sus deberes.

Según señala la fuente, a Jeff lo habrían enviado a casa después de una noche "dura". Todo ocurrió cuando Hardy hizo equipo con Drew Mclntyre y King Xavier Woods el sábado en un evento en vivo en el que el peleador despareció del ring luego de hacer pareja con Mclntyre. En donde Hardy procedió a desaparecer lentamente del ring y se fue entre los asistentes.

En el mismo portal de Fightful señalan que Hardy estuvo lento durante toda la pelea. Por lo que estuvo ausente de un evento de la WWE del domingo 5 de diciembre, el cual se realizó en Corpus Christi, Texas, tras ser enviado a su casa.

Su esposa Beth Hardy se pronunció en redes sociales: "Jeff es bueno. Nosotros somos buenos. Publica que "escuchaste" eso. Gracias".

Post that you “heard” that.

Por otro lado, su hermano Matt Hardy escribió un mensaje hablando sobre su familia en la que se refiere a su germano como alguien de buen corazón:

"Mi hermano, Jeff Hardy, tiene el mejor corazón y alma de cualquier ser humano que haya conocido".

My brother, Jeff Hardy, has the best heart & soul of any human being I have ever met.

My wife, @RebyHardy, is the most brutally straightforward human that I’ve ever met & I love her for that.

My kids, Maxel, Wolfie, Bartie & Ever, are the most important human beings in my life. pic.twitter.com/Xsg1Ubkpce