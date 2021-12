'Vamos a dejar finanzas sanas', insiste tesorera de Torreón

Sin mayores “incidencias” es como reporta la Tesorería de Torreón los procesos activos que sigue teniendo la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su contra, especialmente en materia de observaciones y posibles acciones jurídicas en el plano financiero.

Fue la titular de la oficina municipal, Mayela Ramírez Sordo, quien señaló que en el actual cierre de la administración siguen aclarando las observaciones y los señalamientos que ha hecho la ASE en Coahuila, esto sobre los ejercicios financieros de años atrás y que quedarán activos en muchos casos a la entrada de 2022.

“Bueno, los procedimientos siguen, pero en estos momentos es lo normal, no hay nada así (destacado) en este momento… No hay ninguna (situación grave), vamos a dejar una Tesorería ordenada, sana, con finanzas sanas, como les digo con un pasivo manejable, todos los compromisos cumplidos, lo que no se alcance a pagar por alguna razón ajena a nosotros, pues se va a dejar el dinero”.

TAMBIÉN LEE: Alcalde de Torreón reconoce que podrían quedar obras pendientes

Ramírez Sordo informó anteriormente que, al margen de que concluya la administración municipal el próximo 31 de diciembre, se mantendrá atenta a cualquier aclaración o situación de entrega de información respecto al manejo de la Tesorería Municipal de Torreón, toda vez que se tiene la voluntad de mantener una apertura y actitud de favorecer la transparencia, esto más allá de que se trate de una obligación legal según la normativa en la entidad.

Cabe recordar que las autoridades municipales de Torreón recibieron diversas observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un monto de más de 300 millones de pesos, mismas que corresponden al ejercicio financiero del año 2018; se informó posteriormente que al menos en 75 casos las observaciones no pudieron ser solventadas en una primera instancia, por lo que se debían llevar a cabo situaciones aclaratorias extraordinarias, de lo contrario podrían derivar en ejercicios judiciales en contra de quienes resulten responsables.

VER MÁS: 'Injustas', críticas al DIF Torreón y la administración municipal: alcalde Jorge Zermeño

De lo anterior la propia tesorera, así como el alcalde Jorge Zermeño, han insistido en que se trata solamente de cuestiones de “forma y no de fondo”, por lo que han manifestado su confianza en el trabajo de las autoridades fiscalizadoras y que confirmen sus versiones sobre las aclaraciones que se habrán de hacer finalmente.

Dentro de dichas observaciones que no han sido presuntamente solventadas se encuentran decenas que corresponden al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, organismo que precisamente se ha visto envuelto en polémica reciente, esto ante señalamientos de la opinión pública de que supuestamente será entregado con pasivos y otros problemas financieros a la próxima administración.

Lo anterior también ha sido negado en reiteradas ocasiones por el alcalde Zermeño y por el propio encargado de la gerencia general del sistema, Juan José Gómez.