Así fueron los últimos momentos de vida de Jenni Rivera

Mucho se ha hablado de lo que sucedió aquel fatídico 9 de diciembre de 2012 cuando Jenni Rivera falleció en un accidente aéreo, pero a continuación te contaremos sus últimos momentos vistos por un admirador que estuvo con ella un par de horas antes de la tragedia.

Luis Felipe Hurtado Delgado quedó embelesado por la música de Jenni, inmediatamente se convirtió en su "reina" a la cual seguiría por siempre, recuerda que tenía 17 años cuando uno de sus más grandes sueños se cumplió.

"Yo me gané un boleto en un programa de televisión de Monterrey de Javier Estrella, él regaló boletos y unas joyas que le había dado Jenni durante un concierto en el Auditorio Nacional, y el concurso consistía en que la persona que más tuits tuviera sería la ganadora, y una chica se ganó las joyas y yo resulté ganador de un boleto, aunque yo ya tenía mi boleto que había comprado desde meses antes", comenta.

Hurtado recuerda que lo citaron en el recinto hasta las 20:00 horas, así que decidió ir al aeropuerto a esperar la llegada de su estrella desde la mañana, para su mala fortuna nunca pudo verla, porque no sabía que la intérprete llegaría por un vuelo privado.

"Me regresé decepcionado porque no tuve la suerte de verla, me fui a la Arena a recibir mi premio y era el gafete de ‘Acceso total’, y cuando accedimos nuestros lugares estaban abajo del VIP, estábamos enfrente del escenario y yo escogí sentarme donde estaba la mesa, porque sabía que Jenni siempre se ponía ahí la mayor parte del concierto", comparte.

---¿Jenni Rivera presentía que algo sucedería?

Una velada mágica y llena de mucho sentimiento fue lo que se vivió durante las casi cuatro horas de show que ofreció la "Gran Señora", describe Hurtado, quien pudo percatarse de todo lo que sucedía en el escenario al estar a menos de un metro de la intérprete, que hasta le permitió regalarle una pulsera.

"Fue un show increíble, pero al mismo tiempo fue como un carrusel de emociones su presentación, todo iba muy bien y de repente como que el sentimiento empezó a salir, en un momento ella en una silla se sentó y le dedicó una canción a Chiquis y empezó a llorar, pero no fue la única canción, fue con varias con las que ella se sintió identificada en ese momento y derramaba lágrimas", describe.

En ese momento la cantante estaba envuelta en un escándalo con Chiquis Rivera, con quien se peleó debido a que tenía la idea de que su hija tuvo un romance con quien fuera su esposo el exbeisbolista Esteban Loaiza, de quien se divorció por romperle el corazón y fue en ese concierto que le dedicó la canción "Paloma negra".

"Yo sentí como que todos los sentimientos recayeron en ese concierto, no sé si ya presentía algo, yo creo que todos los que fuimos a verla a ese concierto nos quedamos con eso, porque la vimos llorar varias veces, y hacía varios comentarios extraños, como ‘A lo mejor ustedes mañana no irán a misa, pero yo si le diré gracias a Dios por esta noche’. Hacía muchos comentarios que después de lo que pasó si te quedas pensando en muchas cosas", detalla.

Durante su espectáculo, Luis vio al manager de la cantante Arturo Rivera, quien también falleció en el accidente, y le pidió las hojas del set list que estaban pegadas en el escenario y se las dio. En ese momento pensó que no podía pedir más, todo lo que estaba viviendo era un sueño para él.

"Pero también estaba un poco triste porque no pude verla en el aeropuerto, pero Javier Estrella nos juntó a todos los ganadores y nos comentó que había hablado con Arturo para ver si podíamos pasar a saludarla a los camerinos. Cuando escuché eso estaba súper feliz", detalla.

"Ya nos meten en el área de camerinos y yo casi lloraba de la emoción, porque iba a tener una foto con ella y la iba a poder saludar. Se acerca nosotros su maquillista Jacob Yebal (también víctima del accidente) y nos dijo, que Jenni iba a bajar pero que no le tomáramos fotografías ni nada porque iban estar grabando para su serie ‘I love Jenni’, que después nosotros íbamos a tener nuestro momento con ella", señala.

Tras una corta espera, el momento más sorpresivo de la noche llegó, "La Diva de la banda" entró al camerino donde la estaban esperando sus fanáticos, lugar en el que se pudo despedir y pasar los últimos momentos con sus seguidores a los cuales adoraba y siempre se mostraba muy agradecida.

"Al verla me quedé sin palabras, era una mujer hermosa, estaba preciosa Jenni y mi primera reacción fue abrazarla y lo que le dije fue: ‘eres una perra’, porque después de darnos un concierto magnífico esa noche, todavía nos dio la oportunidad de conocerla y al mismo tiempo despedirnos de ella porque eso sucedió a la 1:25 de la mañana.

"La abracé, me firmó dos discos que traía en la mochila, yo le dije que había ido al aeropuerto y me dijo que la disculpara porque ella llegó en un vuelo privado, porque tenía su avión. Salí llorando de la emoción y Arturo Rivera me tocó el hombro y me dijo, ‘Muchas gracias por haber estado aquí, eres un chingón’ y me quedé con esas palabras muy grabadas", expresa.

Después de la pequeña convivencia, Jenni se dirigió a abordar su avión privado, estaba muy contenta por la gran noche que vivió junto a miles de fanáticos durante su concierto, subió una foto a sus redes sociales sonriendo junto a su equipo, pero a las 3:51 horas su vuelo desapareció de los radares, el avión se estrelló y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

ASÍ INFORMÓ SU MUERTE EL SIGLO DE TORREÓN