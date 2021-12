Aída Cuevas tiene ganas de reencontrarse con los laguneros y habla de su salida de MasterChef

La cantante, Aída Cuevas, extraña la Comarca Lagunera, es por eso que en 2022 espera reencontrarse con el público local a través de un concierto en el que honrará a la música mexicana como lo ha hecho desde los inicios de su carrera.

"Tan lindos que son allá en Torreón. Tengo muchas ganas de volver con ustedes. Espero el año que entra poder visitarlos de nuevo. Primero Dios, espero volver a la Comarca Lagunera", dijo Cuevas en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La intérprete de Quizás mañana habló con esta casa editora de su salida de MasterChef Celebrity, la cual fue por convicción propia tras contagiarse de COVID-19 y pasarla muy mal.

"Ha sido de las experiencias más hermosas que he tenido, lo digo de corazón. Quedé satisfecha con lo que yo pude dar hasta el momento de mi salida, que no fue por falta de ganas sino porque estuve mal de salud", comentó.

En ese sentido, Cuevas reveló que fue Laura Flores quien la contagió de coronavirus.

"La producción ha cuidado mucho las medidas sanitarias, pero desafortunadamente mi querida amiga Laurita Flores era asintomática, nos tocó cocinar juntas y me pasó el virus", sostuvo.

Aída comentó que "La cocina más famosa de México" le permitió que el público la conociera tal y cómo es.

"Muchas personas me han seguido en estos 46 años de carrera y gracias a este programa me conocieron realmente, luego pensaban que yo era muy seria y muy fría y pues nada que ver. La audiencia me percibió como soy, salió mi sensibilidad", contó.

Cuevas se sinceró y expresó que la cocina no era su fuerte, sin embargo, gracias a este proyecto de TV Azteca, desea seguir explorando la gastronomía.

"Aprendí mucho, pero me falta. Quiero tomar cursos porque ahora me apasiona cocinar de una manera que ni yo lo puedo creer", resaltó.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, la oriunda de Ciudad de México confesó que la repostería fue lo que más le encantó.

"Me fascinó hacer pasteles y galletas. La repostería me está volviendo loca y más a mis hijos porque estoy provocando que suban de peso", relató.

Además de sembrar la semilla de la cocina en ella, la cantante comentó que MasterChef Celebrity le dio la oportunidad de realizar grandes amigos.

"Hice bastantes amistades. A muchos de ellos ya los conocía. Nos llevábamos tan bien que no parecía que estuviéramos en una competencia".

"Les platico que tenemos un grupo de WhatsApp en el que seguimos en contacto. Nos volvimos una gran familia", comentó.

Por otro lado, Aída Cuevas mencionó que además de MasterChef, en estos últimos meses pudo volver a los escenarios tras una pausa obligada por la pandemia del COVID-19 y además celebró su nominación al Grammy por su disco Antología de la música ranchera.

"He recibido varios premios en estas semanas, como el Premio de la Radio, que fue maravilloso y hace unos días recibí la nominación al Grammy norteamericano, espero ganar este premio para México en enero del año que entra".

La cantante aprovechó la amena entrevista para desearles a los laguneros una muy feliz Navidad y un 2022, "lleno de bendiciones".

"Les deseo que la pasen en familia. Espero que cumplan sus deseos y lo más importante es que tengan salud".