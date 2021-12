En el limbo, recursos del Fondo Minero para Durango

Durango es el cuarto estado a nivel nacional por valor y volumen de su producción minera, por lo que también es uno de los más afectados por el atraso que registra la entrega del Fondo Minero.

Y es que, desde 2014 los mineros pagan el 7.5 por ciento de su utilidad para dicho Fondo, recursos que deben llegar a las comunidades donde hay minas.

"Desafortunadamente esta nueva Administración del Gobierno Federal no ha entregado los recursos, se liberó nada más el Fondo 2017, de los cuales en Durango desde 2014 le ha tocado un promedio de 300 millones de pesos anuales", explicó el subsecretario de Minas y Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, José Luis Aguilar Pérez.

El Fondo Minero ayudó a los habitantes de comunidades como Otilio Montaño (donde está la mina El Castillo) ya que no tenían ningún servicio y ahora ya está urbanizado y con el 90 por ciento de sus calles pavimentadas, "ese fondo minero benefició mucho a las comunidades, desafortunadamente en esta Administración ni siquiera ha publicado cuánto se recaudó", mencionó.

En 2020 el Gobierno Federal dispuso que el Fondo Minero se fuera a Educación lo que se aceptó por parte de la Cámara Minera, ya que hay escuelas que no tienen ni sanitario, pero se pidió que llegue a planteles de las propias comunidades mineras. Sin embargo, ya no han fluido los recursos.

El Comité encargado de autorizar los proyectos que está conformado por un representante del Gobierno Federal, uno del Gobierno Estatal y otros miembros, ya no se ha reunido.

"En 2017 de los 300 millones de pesos que en números gruesos le tocaron a Durango se alcanzaron a ejercer más de 240 millones, porque hubo una sola reunión del Comité, las reuniones las convoca el representante del Gobierno Federal, desafortunadamente nada más tuvimos una en 2020, pero para los recursos del 2017, veníamos muy desfasados".

"Se deben más de 60 millones de pesos y, lo peor, quedaron 35 proyectos con la última ministración de recursos sin enviarles el Gobierno Federal; muchos proyectos se deterioraron, no están terminados y ese dinero todavía a la fecha no ha salido. Anunció el Gobierno Federal que la Secretaría de Economía pidió una ampliación a su presupuesto para entregar el dinero de los proyectos autorizados. De los 62 millones de pesos que faltan no se habla para nada, no hay manera, esos recursos se fueron a otros rubros cuando la Ley Federal de Derechos establece claramente que son para obras en comunidades con minas en operación y no se está cumpliendo", lamentó.

Del 2018 no se ha publicado cuánto se recaudó pero la Cámara Minera estableció que fueron tres mil 600 millones de pesos en el país.

"Del 2019 ni siquiera sabemos qué va a pasar, supuestamente lo va a manejar la Secretaría de Educación pero todavía no hay reglas claras publicadas por el Gobierno Federal", agregó.

Del 2020 no se sabe ni cuánto se recaudó y, en el primer trimestre de 2022, tienen que pagar los mineros lo correspondiente a 2021, "entonces ya vamos a tener cuatro años, más de 12 mil millones de pesos (a nivel nacional) que no sabemos qué está haciendo el Gobierno Federal con ellos y que no llegan a las comunidades cuando la ley así lo establece", concluyó.