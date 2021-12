Jenni Rivera dedicó 'Paloma Negra' a Chiquis por 'infidelidad' antes de morir

"Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar" son algunas de las frases del tema "Paloma Negra" que le dedicó Jenni Rivera a su hija, con lágrimas y mucho sentimiento quiso compartir ese momento con miles de personas en la Arena Monterrey hace nueve años, sin saber que sería su última presentación.

Todo inició cuando en 2008, Jenni Rivera conoció a quien sería su tercer esposo, el ex beisbolista Esteban Loaiza, con quien contrajo matrimonio durante 2010 en una ceremonia privada en la que se sabe hubo 800 invitados.

La Gran Señora no reparó en mostrar el amor y efecto que tenía por su esposo, se les veía juntos todo el tiempo, e incluso la acompañaba a sus conciertos, simplemente vivía una historia de amor de ensueño.

Verla feliz en el amor para miles de fanáticos significó mucho, después de que la cantante sufrió tras la violencia que vivió con su exesposo Trino, y que además se enteró en 1992 que sus dos hijas, Janney "Chiquis" y Jacqueline, y su hermana menor, Rosie Rivera, habían sido abusadas sexualmente durante mucho tiempo por él.

Pero el cuento de amor con Loaiza terminó dos años después de haberse casado, la cantante sorprendió a todos sus seguidores al presentar una demanda de divorcio, declarando a los medios que lo hizo porque no fue lo que esperaba.

"Me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar", dijo Jenni en el programa de televisión "El gordo y la flaca".

La razón de esta separación, de acuerdo con su hija "Chiquis" Rivera, fue que su madre pensó que ella había mantenido un romance con su entonces esposo, pero no fue cierto y sólo se basó en un rumor que se lo metieron por todos lados.

Dudas, rumores, supuestos videos, dimes y diretes entre los miembros de la familia, hicieron que se sembrara aún más la duda en la Diva de la Banda, hasta que tuvo una pelea muy fuerte con su hija el 2 de octubre de 2012, dos meses antes de su muerte.

Después de ese pleito Jenni le dedicó "Paloma negra" a su hija, que la cantó con mucho dolor y llorando, lamentablemente la cantante no tuvo tiempo para solucionar el malentendido y murió creyendo aquellos rumores.

"Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija", dijo antes de interpretar la canción.