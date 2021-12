Britney Spears inspira a Ariana Grande en 'icónico look'

Ariana Grande se encuentra actualmente trabajando en el reality de canto "The Voice", en donde junto a Kelly Clarkson, Blake Shelton y John Legend es "coach" del programa, su presencia en el "show" ha dado mucho de que hablar, en especial por sus vestuarios.

La estrella del pop rindió homenaje al personaje que interpreta Jennifer Garner en la película "Si tuviera 30", ahora le tocó a "La Princesa del Pop", Britney Spears.

En la semana temática de los años noventa, Ariana recreó uno de los "look" que utilizó Britney durante su gira de 1999 "Baby One More Time".

La vestimenta consiste en un top rosa, unos pantalones blancos con detalles en color del top. aunque el conjunto original de Britney era de un rosa más oscuro, mientras que la intérprete de "Thank U, Next" optó por un rosa más claro. Aun así la referencia de Britney Spears fue muy clara, algo que los fans de ambas cantantes resaltaron en redes sociales.

