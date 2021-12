Camila Cabello rinde homenaje a México cantando 'I'll Be Home For Christmas' con mariachi

Camila Cabello es una de las cantantes más populares del momento, desde que inició su carrera con Fifth Harmony cosechando gran éxito y después como solista con temas como "Havana", "My Oh My" y el más reciente hit "Don't Go Yet", el cual forma parte de su próximo álbum "Familia" en donde la estrella explorará su raíces latinas, y es que por su sangre corre sangre cubana y mexicana.

La intérprete de "Never be the same" se presentó en el especial de televisión de Michael Bublé's llamado "Michael Bublé's Christmas in the City", en donde sorprendió cantante un tema en inglés con ritmo de mariachi. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) Esta no es la primera vez que Cabello utiliza un tema en inglés con ritmos latinos, anteriormente hizo un cover del tema "Good 4 u" de Olivia Rodrigo pero en versión cumbia. Cabello inicia la temporada de fiestas decembrinas con este clásico navideño. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) El 2021 ha sido un año muy activo para Camila, quien realizó su primer protagónico en el cine en el musical "Cinderella" de Amazon Prime Video, mientras que en la música continúa en la promoción de "Familia" con el nuevo sencillo "Oh Na Na".