The Temptations anuncia la salida de su próximo álbum

The Temptations, ganadores del premio Grammy, anuncian su nuevo álbum, Tempations, 60.

Publicado por UMe, una compañía de música líder a nivel mundial, el disco constará de canciones que son modernas y clásicas en sensación y sonido.

Además de las pistas producidas por los miembros del grupo, el álbum reúne al icónico grupo nuevamente con algunos de sus queridos productores, incluidos los legendarios y galardonados Smokey Robinson y Narada Michael Walden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Temptations (@thetemptations)

"Nuestro nuevo álbum lleva consigo nuestro legado, nuestro amor por la música y nuestra esperanza de que a través de nuestra música podamos elevar y unir a las personas. Sobre todo, queremos que los fans lo disfruten y lo compartan con familiares y amigos de todo el mundo. Es un regalo de agradecimiento de nuestro corazón a todos nuestros fans, pasados, presentes y futuros", dijeron los artistas en un comunicado.

Como han hecho The Temptations a lo largo de su carrera, su último álbum equilibra canciones de amor con temas de actualidad, mostrando su fuerza perdurable a través de las generaciones. Williams coprodujo, con Dennis Nelson y Thomas "TC" Campbell, cinco de las 12 pistas del álbum, incluida la balada "Calling Out Your Name" y las pistas de ritmo rápido "You Don't Know Your Woman" y “How Do You Spell Love”. Williams también coprodujo una versión actualizada de "Come On", una canción que había sido la primera grabación de Otis Williams & the Distants, un precursor de The Temptations, en 1959, y cuenta con un monólogo especial sobre la historia del grupo.

El primer sencillo lanzado del álbum, "Is It Gonna Be Yes Or No", está escrito y producido y cuenta con la superestrella de Motown Smokey Robinson. En todos los años, Robinson ha entregado éxitos de Temptations tan atemporales como "The Way You Do the Things You Do", "My Girl", "Since I Lost My Baby", "Get Ready" y más, el dúo marca la única vez que y The Temptations han cantado juntos, a excepción de una grabación de "The Christmas Song" en 1989.