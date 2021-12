Saldrá reedición del disco Wings de Paul McCartney

Con motivo del 50 aniversario del lanzamiento del 7 de diciembre de 1971 de Paul McCartney and Wings, Wild Life, UMe anuncia la reedición del LP debut de Wings el 4 de febrero de 2022 como una mitad de edición limitada.

Siguiendo el encanto ecléctico y la intimidad de McCartney en solitario de 1970 y el progenitor de pop indie lo-fi casero RAM de 1971 atribuido a Paul y Linda McCartney, Wild Life encontró a Paul redefiniendo una vez más su identidad creativa post-Beatles, esta vez comenzando su mandato como miembro fundados de Wings.

Un divertido giro a la izquierda de sus predecesores, Wild Life se grabó en poco más de una semana, con más de la mitad de las canciones capturadas en una sola toma.

El resultado final serían ocho canciones que abarcan toda la gama, desde alegres improvisaciones libres hasta pop protocámara para ahorrar reflexiones introspectivas, todas erizadas con una energía cruda e irregular similar a la de las bandas de garaje más grungy, ya sea en el rave-up de blues-rock vertiginoso del abridor "Mumbo", una reinvención con tintes reggae de "Love Is Strange" de Mickey & Sylvia, o la balada lastimera y desgarradora "Dear Friend".

Wild Life, que alcanzó el top 10 y se convirtió en oro en los Estados Unidos, enfrentó una batalla ciertamente cuesta arriba como el debut de la primera banda de Paul después de los Beatles.

En una reevaluación reciente, Billboard señaló que los oyentes de Wild Life de hoy en día, "pueden deshacerse de todo este bagaje cultural y simplemente disfrutar de las melodías ... al no alcanzar ningún tropo obvio de los Beatles, Wings logró algo nuevo y atractivo".

Y, de hecho, Wild Life resultaría ser la primera chispa del fenómeno Wings que se desarrollaría y florecería hasta convertirse en uno de los sonidos definitorios del rock n roll de los setenta.

La racha de álbumes # 1 de “Red Rose Speedway”, “Band On The Run”, “Venus And Mars”, “At The Speed ​​Of Sound” a través de la obra en vivo de 3LP Wings Over America, y los shows con entradas agotadas que proporcionaron el modelo para la experiencia del rock para arena de los 70 : todo se remonta al big bang de esos primeros ocho meses durante los cuales se formaría Wings, lanzaría Wild Life en diciembre de 1971 y tocaría sus primeros shows en vivo en febrero de 1972.