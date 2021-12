Otra congresista de Estados Unidos publica foto de sus hijos armados con rifles

"Los Boebert tienen tus seis", tuiteó Opal en respuesta a Massie. "Pero no tenemos municiones de reserva para ti", agregó. En su tuit, Massie pedía municiones a Santa.

The Boeberts have your six, @RepThomasMassie!

(No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF