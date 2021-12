Pfizer asegura que tres dosis de su vacuna podrían neutralizar ómicron

AML0

Hoy, 10:23 am

publicado por: Andres Manuel López 0brador

Lo malo es que las de Pfizer ya se me están terminando y los otros países ya no me quieren regalar más pa' los mexican0s. Pero les pido a los que apoyan mi movimiento que no se preocupen, yo tengo unos datos secretos que indican que las vacunas chinas y rusas que nos quedan también neutralizan a ese tal ómicron

