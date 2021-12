Mayoría de ejidatarios de La Goma desconoce acuerdo de voluntades sobre Agua Saludable

Para avanzar con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), la mayoría de los ejidatarios de La Goma, perteneciente al módulo 03 San Jacinto-Jerusalem de Lerdo, desconocen el contenido del acuerdo de voluntades donde ya se establece el volumen de agua requerido por el módulo.

Se trata de un documento donde, entre otros compromisos hechos por las autoridades federales, se da certeza al módulo de contar con más agua de la que en realidad tienen, que es lo que solicitaban.

No obstante, la mayoría de los ejidatarios no conoce el documento, no ha tenido acceso al mismo ni lo ha leído ni una vez.

Debido a lo anterior el senador Gabriel García, encargado de llevar a cabo las asambleas donde se discuten los temas referentes al proyecto de ASL, ha pedido que se saquen copias para que los usuarios conozcan en qué consiste.

MÁS AGUA Y POR ESCRITO

Lo más relevante del acuerdo es con relación al volumen de agua, donde se establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se compromete a entregar en el punto de control del Módulo III un total de 71.225 millones de metros cúbicos, en términos de la concesión otorgada a dicho módulo, para lo cual se realizará una medición en conjunto con los representantes de los ejidos.

La Conagua se compromete a implementar mecanismos que permitan la transferencia de un volumen extraordinario al Módulo 03, por medio de terceros y en coadyuvancia con los Gobiernos estatal y municipal. Para lo anterior también se compromete a agilizar todos los trámites a fin de formalizar la entrega del volumen adicional al Módulo 03.

Para garantizar los volúmenes de agua de estiaje, a las 72 horas después del cierre del riego, la Conagua implementará un programa de Monitoreo del caudal denominado de estiaje, con el objetivo de determinar el volumen mínimo en época de estiaje (mayor al caudal base), sin apertura del sistema de presas; durante la operación de éstas, los valores podrán variar dependiendo del año que se trate.

El caudal deberá asegurar un flujo aguas abajo para permitir que se establezcan los niveles de profundidad mínimos del río Nazas.

Se incluye además el monitoreo de los parámetros hidrológicos e hidráulicos así como de especies acuáticas y terrestres dependientes de la corriente.

Estudio de impacto ambiental

Según el Manifiesto de Impacto Ambiental sobre ASL:

"En el caso de los residuales será benéfico al incrementar el volumen en el caudal para la operación del proyecto, por lo que se estima mejorar las condiciones ribereñas durante todo el tiempo que opere la obra".

Entre los impactos acumulativos se destaca "la interacción del volumen constante que recorrerá por la sección del río Nazas de la presa Francisco Zarco hasta la obra de toma con los demás componentes ambientales y el aprovechamiento del recurso por los asentamientos humanos, el uso agrícola y ganadero, así como los beneficios a la biodiversidad del lugar".