Azucena Triana anuncia intenciones de ir por la gubernatura de Durango

Quien fuera la representante del Gobierno del Estado en Ciudad de México, así como integrante del Secretariado Técnico de la Alianza Federalista, Azucena Triana Martínez, levantó la mano y dio a conocer sus aspiraciones por la candidatura a la gubernatura de Durango por la alianza entre el PAN, PRI y PRD. Aseguró que una contienda entre mujeres pudiera ser interesante al considerar que sería un duelo de capacidades, de habilidades y sobre todo de resultados.

Reconoció que su rostro quizá no es tan conocido en La Laguna, como no lo es tampoco el de los aspirantes laguneros en la ciudad de Durango capital.

La también exdiputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI 1980-1983), es la segunda aspirante mujer en levantar la mano en el tricolor, "de ser mujer estoy segura y luchando por ello, mis saludos a Leticia Herrera que también es contendiente, la respeto, y sobre todo valoro también su participación".

La aspirante dijo que de no resultar elegida como candidata por su partido el PRI o por la misma alianza, no saldrá del partido, del que dijo, comenzó su carrera a los 17 años de edad. "Si no soy yo la elegida, no me voy a ir del partido, porque lo más importante es ser auténtico, no ando en busca de un puesto, porque gracias a Dios sé hacer muchas cosas y ganarme la vida", recalcó.