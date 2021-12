Carmen Salinas presenta leve mejoría

La actriz lagunera Carmen Salinas, ha presentado una leve mejoría luego de que sufriera un derrame cerebral hace unas semanas.

La familia de la oriunda de Torreón recién reveló a la prensa nacional que de acuerdo con una tomografía, ella ya no presenta la hemorragia cerebral que la puso en coma.

La actriz de telenovelas como María Mercedes y Mi fortuna es amarte ha presentado resultados positivos y movimientos involuntarios, lo que ha brindado esperanza a su familia y amigos.

"La buena noticia es que ya no tiene derrame... pero sigue delicada y le quitan el respirador, está respirando, se lo vuelven a poner para que descanse, sigue con sus movimientos", dijo la hija de Carmen María Eugenia Plascencia.

Aunque Carmen evoluciona bien, los doctores se mantienen herméticos en cuanto a la salud de la artista. "La verdad es que todavía no reacciona completamente, o sea, todavía no hay consciencia, la sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, no les puedo decir, 'ya despertó', no, todavía sigue muy dormida y seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave", contó la heredera de la lagunera.