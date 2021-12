Ejidatarios vuelven a protestar en Registro Agrario de Torreón

Nuevamente se manifestaron ejidatarios de La Laguna en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) de Torreón, donde exigieron la renuncia de la titular de la oficina, Virginia Macías.

Los inconformes fueron atendidos por el delegado estatal, Abelardo Romo Torres, luego de que hace unos días bloquearan la avenida Abasolo para exigir atención, pues algunos tienen hasta tres años sin poder concluir sus trámites debido al cierre de las oficinas y la lentitud en el servicio de citas.

Los manifestantes pudieron entrar, de dos en dos, al interior del edificio mientras que el resto esperaba en el exterior, sin embargo, eran cerca de 100 que tienen trámites pendientes, ya sea con respecto a la entrega de títulos o relativos a un sobre sucesor, entre otros. Expresaron su molestia debido a que desde el año pasado han permanecido cerradas las oficinas y se ha dejado de atenderlos.

Antonio Rodríguez, del ejido Corona, fue uno de los atendidos. Señaló que desde hace tres años no se le entregaban los títulos de sus propiedades y le traían a vuelta y vuelta, sin una solución, pero desde que se bloqueó la vialidad se le atendió y le resolvieron finalmente. "Hay mucha gente que no sabe sacar una cita por internet y viene y no la quieren atender, llama uno a los teléfonos y no contestan, no hay citas para nadie", comentó.

El delegado del Registro Agrario Nacional en Coahuila, Abelardo Romo Torres, consideró que los ejidatarios están en su derecho de manifestarse y lo que se busca es brindar la atención, sin embargo, reconoció que se cuenta con poco personal en la oficina de Torreón para atender los trámites pendientes, que tienen más de 20 meses parados.

"Es una reacción natural de la gente: el buscar que se les atienda de inmediato. El problema es que todos hemos tenido un fallecido en nuestras casas por cuestiones del COVID, vemos que la gente tiene una demanda pero hay un riesgo de contagio, el SAT, el IMSS, todos atienden con citas programadas, hay una disciplina para hacer eso", dijo.

Señaló que la demanda de atención inmediata sobrepasa la capacidad de esta oficina. Refirió que se cuenta con 20 citas de atención inscritas y 20 electrónicas. Indicó que el rezago en las oficinas del RAN es de 150 asuntos, que opinó no es considerable, además de que muchos de estos temas no se resuelven en Torreón, sino que deben ir a Saltillo.

"Estamos trabajando a marchas (forzadas), de atender 40 asuntos por semana, pero la gente está desesperada y tienen el derecho a manifestarse, yo vengo de Saltillo a buscar una mejor salida, sentarnos, hacer un programa de trabajo, no podemos atender a todos el día de hoy", expresó.

Sobre la exigencia de cese de la titular en Torreón, Romo Torres dijo que no tiene la facultad para ello y aseguró que se está trabajando, por lo que se buscará desahogar los asuntos.

Abundio Ramírez, del Colectivo Morelos, informó que se logró concertar una cita con las autoridades, en un espacio abierto como el Teatro del Pueblo en el Bosque Venustiano Carranza, a fin de que se pueda contar con la atención y guardar las medidas para la prevención del COVID-19. Esto sería a partir de la primera quincena del mes de enero de 2022.

"La pandemia les vino como anillo al dedo, porque si ya no atendían, de por sí, y ahora atienden menos, entonces, está muy atrasado todo el servicio, dicen que no tienen suficiente personal y van a traer gente de Saltillo", expuso.