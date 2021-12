Familia de Ivonne, víctima de feminicidio en Matamoros, indignada por sanción

El responsable del feminicidio de Ilse Ivonne Llanas fue sancionado únicamente con supervisión familiar, lo que Rocío Ramos, la madre de la joven, califica como una burla, por lo que dice: "la indignación me carcome el alma. Ya no podemos hacer nada, ya le dieron carpetazo al caso; él salió libre".

El lunes fue la audiencia de manera virtual, en la que, una vez que el juez dio a conocer la resolución, la señora dice que "su mundo se vino abajo", pues comparte que no puede describir la mezcla de sentimientos que tiene: impotencia, coraje y mucha desilusión en la impartición de justicia, pues además en ese momento se le quitó el brazalete a Ángel Gabriel, que portó durante unos 6 meses, tiempo en el que se mantuvo en arraigo domiciliario.

VER MÁS: Rezagados de Matamoros 'abarrotan' módulo de vacunación contra covid

El feminicidio ocurrió a inicios de junio. Los restos de la joven de 16 años fueron localizados dentro de una bolsa de plástico, tres días después de que se reportó su desaparición, pero dice que en todo momento la ley estuvo del lado del o los culpables.

Rocío no puede contener las lágrimas, pues insiste en que siente mucho coraje, pues, como siempre pasa, "los que tienen dinero siempre ganan y para los pobres no hay justicia"; y es que dice que en la Fiscalía se les favoreció siempre porque el culpable es nieto de Sergio Félix, quien ha ocupado puestos públicos y es o ha sido dirigente de la CTM, por lo que dice tiene "palancas arriba".

"Ya sabíamos que desde un principio Sergio Félix anduvo en medio, tiene palancas; cuando detuvieron a la hija y al marido luego luego se movió y soltó dinero pa que salieran y le echaron la culpa al 'peladillo' y, mire, en menos de un año salió libre de toda culpa. A mi hija le fallaron todos, no hubo justicia y los que la mataron seguirán con su vida; mientras por ahí dijeron que se van a vivir a Saltillo, yo ya no tengo a mi hija. Su muerte ya quedó impune y lo único que nos queda es esperar la justicia de Dios. Ahora resulta que no hay culpables, dijeron que quedó libre que porque la ley así es", insiste amargamente Rocío.

VER MÁS: Beneficiará carretera El Esterito a los ejidos de Matamoros

En tanto María del Socorro Carrillo, abuela de Ilse Ivonne, agrega: "Nomás nos queda esperar la justicia divina, porque el señor Félix tiene dinero, tiene palancas y nosotros no; así es para los pobres, pero, bueno, a mi padre Dios no lo engañamos, no le mentimos y donde estén ellos él los va a mirar; primeramente mi padre Dios, nos hará justicia algún día".

LO QUE ESTABLECE LA LEY

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que no se podrán imponer medidas de sanción privativa de libertad a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviere entre 12 años cumplidos y menos de 14, y la duración máxima de las medidas de sanción no privativas de libertad que se podrá imponer en estos casos es de un año y solo podrá imponer una medida de sanción.