IMEF ve panorama poco optimista

El panorama al cierre de este año es poco optimista, señaló Ángel García Lascuráin, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), pues el crecimiento estructural será menor, no se reúnen condiciones para la inversión, hay

Explicó que la economía se venía recuperando, producto del rebote por la reanudación de actividades tras la vacunación y por la demanda de Estados Unidos que había sido creciente, lo que ayudó a las exportaciones, sin embargo, la demanda externa se ha debilitado por una serie de eventos en la economía internacional, como la disrupción de cadenas de suministro y fabricación, combinado al hecho de que la economía doméstica está débil.

"Desde el año 2019, la inversión se había desplomado, continúa desplomada y ahora, además, tenemos el componente adicional de que el consumo está muy débil porque el desempleo que se generó, producto de la crisis, no ha alcanzado a recuperarse y las remuneraciones medias son menores, el ingreso per cápita es menor en México, todo esto abunda a que el crecimiento que teníamos, histórico, inercial, durante los últimos 30 años, que era más del 2% en promedio, ya no se va a lograr", expresó.

Advirtió que México perdió capacidad estructural de crecimiento y consideró que es fundamental que se incentive la inversión, que se generen condiciones para reactivar la inversión privada, pues de momento no están presentes estas condiciones y no se ve que esto vaya a cambiar el próximo año.

"Entonces, no estamos optimistas", dijo.

García Lascuráin explicó que esto se da en combinación con la mayor inflación de los últimos 20 años. Indicó que esta presión es producto de la disrupción internacional, no es privativa de México, pero al acomodarse los factores de oferta y demanda que se desordenaron con la pandemia, un escenario es que podrían volver a bajar los precios, pero otro sería que esto tarde más tiempo y se vuelva inercial.

"Estamos en un momento muy delicado para la economía mexicana con un crecimiento estructural menor, un ambiente negativo para la inversión, limitaciones presupuestales para el gobierno federal por el mismo ritmo de crecimiento bajo y con una inflación elevada", comentó.

El presidente del IMEF estuvo en Torreón para participar en el foro organizado por la delegación Laguna, respecto al futuro de los negocios en México. Advirtió que sin crecimiento económico no hay desarrollo y no hay crecimiento sin inversión privada.

POCO CRECIMIENTO

Por su parte, Rodrigo Pacheco, periodista de negocios, señaló que, al tercer trimestre del 2021, la economía mexicana creció menos de lo que se estaba anticipando y se estima un 5.7% de incremento, que sería menos de lo que se proyectaba al inicio del año, cuando se creía que sería hasta 6.4% de avance.

"Sí nos habla de una desaceleración que tiene que ver, también, con Estados Unidos, no es únicamente México, sí es un tema global y nos está impactando de alguna suerte", expresó.

En términos de la política fiscal, dijo que es inercial y existen aspectos positivos como el Régimen de Confianza que está impulsando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ayudará, aunque temas contenciosos como la Carta Porte y otros asuntos sí podrían ser resentidos por algunos negocios.

"En general, creo que viene mejor el panorama en el 2022", indicó.

En política monetaria, Pacheco refirió que sorprendió mucho el cambio de nominación en el gobernador del Banco de México, de Arturo Herrera a Victoria Rodríguez. Opinó que al inicio fue preocupante pero tras la comparecencia con los legisladores hubo un panorama más tranquilo, aunque habrá aspectos a mejorar como la comunicación y otros temas como su definición respecto a los dólares en efectivo.

"No creo que haya tormentas en el frente del Banco de México, aunque sí habrá una curva de aprendizaje que ella tiene que recorrer", expuso.

El periodista de negocios consideró que la inflación será un fenómeno que aún se tiene que padecer a lo largo del 2022, pero indicó que no resulta preocupante mientras se cuente con un Banco de México constitucionalmente autónomo, pues, en tanto suba más la inflación, se subiría la tasa de referencia en esa medida, lo que evitaría que se diera una presión inflacionaria de doble dígito para este año.

30 AÑOS se lleva con un crecimiento del 2 por ciento, señala el IMEF.