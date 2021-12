Tatiana, 'la reina mexicana de la Navidad'

Algunos éxitos navideños de Tatiana son: *Rodolfo el Reno *Los Peces en el Río *Navidad Rock *Los Reyes Magos *Santa Claus *Blanca Navidad

Para muchas personas o tiendas en México, la magia navideña comienza a esparcirse a partir del 3 de noviembre, luego de que se celebren el Halloweeen y Día de Muertos.

Desde dicha fecha, los villancicos comienzan a sonar en conocidos establecimientos comerciales y en su selección no pueden faltar los temas de Tatiana como Navidad Rock, Rodolfo el Reno o Ven a mi casa esta Navidad.

"Apenas empieza Navidad y empiezan a tocar mis canciones en todos lados. No saben lo orgullosa que me siento de eso, justo antes de hacer esta entrevista venía escuchando una radiodifusora y en eso pusieron Amigos del mundo, que grabé con Ricky Martin y Pedro Fernández", dijo la regiomontana en entrevista con El Siglo de Torreón.

Tatiana charló en exclusiva de su salida del programa ¿Quién es la máscara? en donde caracterizaba a la Planta Carnívora y de cómo muchos fans en redes sociales la llaman, "La reina mexicana de la Navidad".

"Hagan de cuenta que ya soy como la Mariah mexicana de la Navidad, bendito Dios, nomás me falta un Luis Miguel", externó entre risas.

La cantante sostuvo que haber formado parte de ¿Quién es la máscara? ha sido una experiencia que nunca olvidará.

"Es el programa número uno a nivel mundial. Es un programazo, la verdad es que tiene una producción impresionante; todo está súper cuidado...el vestuario, la iluminaci´ón, los personajes, los bailarines. Me salí con un buen sabor de boca porque me llevé una gran experiencia y un nuevo reto en mi carrera porque es complicado ganarte a las personas cuando no saben ni quién eres".

La llamada "Reina de los niños" festejó que avanzó bastante en el proyecto, pues casi llega a la semifinal.

"Casi llego a la final oigan y cada que me mencionaban me ponía nerviosa y pensaba que ya sabían que era yo".

"Esto ha sido un programa muy distinto a todo lo que había hecho. Le agradezco a Miguel Ángel Fox, quien fue mi productor en El espacio de Tatiana, que me haya hecho la invitación", relató.

Vía telefónica, "Tatis"admitió que portar las botargas, como en su caso de Planta Carnívora, es bastante complicado.

"En verdad que terminábamos escurriendo de sudor, teníamos que exprimir la ropa; en mi caso, era el de los más ligero y pesaba como 20 a 25 kilos más o menos", expresó.

Tatiana no se puede quejar ya que cierra el año con su participación en el programa, la reactivacion de su gira navideña y un sencillo nuevo propio para estas fechas.

"Ya volví a dar conciertos presenciales, en este caso navideños, ojalá y me inviten a Torreón ... el tema se llama Arbolito de Navidad, está muy padre, espero lo hayan escuchado ya", contó.

Por último, Tatiana pidió a los laguneros que se sigan cuidando y además les deseó una feliz Navidad.

"Es necesario que sigamos teniendo precauciones porque no vaya a ser que la Ómicron haga de las suyas. Los quiero mucho; espero verlos pronto, deseo que tengan una gran Navidad y que en 2022 se cumplan todas sus metas".