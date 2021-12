Con baja afluencia, vacunan a rezagados de Gómez Palacio

Con minutos de retraso y con una baja participación se desarrolló el primer día de vacunación anti-COVID19- para la aplicación de segundas dosis entre los rezagados mayores de 18 años de edad de Gómez Palacio que no fueron atendidos en la jornada que se desarrolló en el mes de noviembre ante el desabasto del biológico.

En punto de las 9:22 de la mañana abrieron las puertas de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) para dar paso a los ciudadanos pendientes de recibir su segunda dosis. Este es el único punto de atención en esta jornada que concluirá este miércoles 8 de diciembre.

Aunque fue baja la asistencia al módulo al interior de la facultad, algunos jóvenes llegaron desde las primeras horas del día con la esperanza de ser los primeros en ser atendidos y sobre todo, de no quedarse sin su aplicación.

Enrique Olivo, coordinador de brigada Correcaminos, estima que son alrededor de 500 las personas que quedaron pendientes de atender el 9 de noviembre, que fue último día de atención de aquella primera jornada para la aplicación de segundas dosis para las personas rezagadas, de acuerdo al listado que se levantó en aquella ocasión "aunque pudieran ser más", dijo.

Cabe recordar que este grupo de rezagados mayores de 18 años de edad fueron atendidos con su primera dosis el 8 de octubre, por lo tanto, ayer martes se cumplieron exactamente 60 días.

El coordinador aclaró que en esta ocasión no será posible atender a los menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades que por alguna situación no hayan acudido a recibir su dosis en la pasada campaña que se desarrolló del 23 al 27 de noviembre junto con las primeras dosis de los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades, debido a que no se cuenta con las condiciones necesarias que se exigen para su atención, por lo que únicamente debe ser dentro de una institución de salud.

De acuerdo con Olivo, en el primer día de vacunación se aplicaron 500 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Para esta jornada especial se destinaron 3 mil dosis de la citada farmacéutica.

Las personas que no han recibido ninguna dosis del municipio de Lerdo o con otros biológico cuyo tiempo de atención se pasó acudieron pero los Servidores de la Nación, les pidieron esperar a una nueva campaña para atender a personas rezagadas, es decir, que requieren de una primera dosis.

A detalle

Jornada especial de aplicación de segundas dosis:

* Se destinaron 3 mil dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.

* Fueron cerca de 500 las personas mayores de 18 años de edad que quedaron pendientes de recibir su segunda dosis en la jornada que se desarrolló del 6 al 9 de noviembre.

* En esta jornada no se atenderán a menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades pendientes de recibir su segunda dosis.