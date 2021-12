No habrá posadas navideñas en escuelas de La Laguna para evitar contagios

Con el fin de evitar contagios de COVID-19 y de proteger la salud de la comunidad escolar, quedan suspendidas las posadas navideñas en las escuelas de nivel básico que actualmente operan bajo el formato presencial.

En La Laguna de Coahuila son 630 instituciones educativas del sistema público las que tendrán que acatar dicha medida y quedará a reserva de los docentes frente a grupo si deciden organizar la entrega de alguna bolsa de dulces a los niños, niñas y adolescentes.

“No están autorizadas las posadas dentro de las escuelas, es importante extremar las medidas de salud y atender esas indicaciones, lo que se pretende es cuidar ante todo que no vaya a haber algún contagio, que no se vaya a presentar algún brote si hacemos estas posadas...así fueron las indicaciones: no posadas dentro de las escuelas”, declaró ayer la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina.

La funcionaria recordó que en los salones de clase se tiene que cumplir con el aforo permitido de estudiantes y agregó que “se les puede dar su bolo, se les puede dar su detallito, los maestros siempre están muy pendientes de estos momentos, que los niños junto con los padres de familia se sientan muy apapachados”.

Rentería Medina destacó que por ahora es muy importante cuidar la salud de la comunidad educativa además de agregar que el próximo año y, si el comportamiento de la pandemia es positivo, ya se estará en condiciones de realizar ceremonias de clausura presenciales en los planteles de nivel básico.