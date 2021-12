¡Atención Rushers! Big Time Rush presenta adelanto de nuevo sencillo 'Call It Like I See It'

El regreso de Big Time Rush con nueva música está más cerca. La boyband formada por Nickelodeon en 2009, cuando estrenaron la serie del mismo nombre, Logan Henderson, James Maslow, Carlos Pena Vega y Kendall Schmidt estrenarán su primer tema lanzado en ocho años "Call It Like I See It".

El anuncio de su nueva canción lo hicieron a través de redes sociales: "¡Estamos tan emocionados de finalmente compartir que nuestro primer sencillo "Call It Like I See It" saldrá el 13 de diciembre!" Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Big Time Rush (@bigtimerush) Además, Kendall señaló que sentía orgulloso del trabajo que hicieron para grabar la canción. Es la primera canción que lanza BTR desde que anunciaron que harían un reencuentro, su último trabajo musical fue el álbum "24/Seven" el cual vio la luz en junio de 2013, el cual debutó en el top 5 de los 200 discos más vendidos de Billboard. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Big Time Rush (@bigtimerush) Por otro lado, sus fans podrán escucharlos en vivo de nuevo cuando se presenten en el escenario del IHeartRadio Jingle Ball en Philadelphia el mismo 13 de diciembre. Además tienen otras presentaciones "sold out" en Chicago.