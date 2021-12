Vinculan estado de salud de Danna Paola a reciente pérdida de peso

Hace un par de días, Danna Paola compartió en sus redes sociales que se encontraba en reposo tras enfermarse de una 'fuerte gripa', de la cual descartó rápidamente fuera COVID-19.

"Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa", escribió en Twitter.

Suban sus defensas pls , tanto física como energéticamente, las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones… — Danna Paola (@dannapaola) December 7, 2021

Desde entonces, la joven artista ha mantenido al tanto a sus seguidores de todo lo que ocurre con su salud y lo poco a poco que ha mejorado.

"Mi garganta y mis pulmones ahí van, sí ando malita, pero un día a la vez", escribió en una reciente historia de Instagram.

Pero bueno Gracias a Dios mis pulmones van un día a la vez, y con mucha energía positiva espero pronto estar mejor ❤️me están cuidando mucho y gracias x por todo su amor y buenas vibras. LOS AMO — Danna Paola (@dannapaola) December 7, 2021

En redes, algunos de sus seguidores y fans han relacionado su estado de salud con su reciente pérdida de peso, pues varios de ellos ya había mostrado su preocupación por su 'extrema delgadez'.

Ante las especulaciones, Danna no se ha pronunciado al respecto, pues fue hace algunos meses que compartió que ya no hablaría de su cuerpo ante los medios.

