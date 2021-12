Manchester City termina la fase de grupos con una derrota ante el RB Leipzig

El Manchester City terminó la fase de grupos a medio gas, en un estadio vacío y con una derrota ante el RB Leipzig que no empaña su pase a octavos de final como primero de grupo (2-1).

Los de Pep Guardiola se marchan de Alemania con la segunda derrota de la primera fase y con la pérdida de Kyle Walker, expulsado por roja directa en los últimos minutos, para la siguiente ronda.

Sin nada en juego, Guardiola sacó aun así un once de muchos quilates. Jugadores como Foden, Grealish, Mahrez, Gündogan y De Bruyne no indicaban que los ingleses fueran de paseo al Red Bull Arena, recuerdo de hace meses con sus gradas vacías por el aumento de casos en Alemania, pero lo cierto es que no fueron la máquina de las grandes ocasiones.

Y aun así dieron la cara durante la primera parte, en la que el City se pudo adelantar con una volea de De Bruyne alta y un disparo a la media vuelta de Grealish también a las nubes. Dos jugadas más aptas para un 'nueve'.

Pero por mucha pelota que tuvieran, al Leipzig les bastó con pillarlos una vez adelantados para hacer daño. Arrancó desde muy lejos, tras un pase filtrado, Szoboszlai para vestirse de delantero, dejar tirado a Ederson con un recorte y empujar la bola con la zurda.

Ejemplo de pegada de los alemanes, que pudieron irse con más ventaja, pero Ederson respondió bien a un disparo de Forsberg dentro del área y aun gran jugada que culminó Szoboszlai con una dejada de cabeza para André Silva, que solo pudo dirigir su cabezazo al muñeco.

No había sentenciado el Leipzig y eso dejaba con vida a un City que vivía ajeno a los rafagazos del rival. Alejados de un resultado que era más una anécdota que otra cosa, los 'Cityzens' seguían creando fútbol con asiduidad y Gulacsi tuvo que rozar un remate de Foden que escupió el palo.

Pero notaron la bajada de intensidad en la segunda mitad. Ellos rebajaron el ritmo y el Leipzig vivió con la comodidad del resultado hasta que Silva se desquitó del fallo anterior para encontrar un disparo raso desde dentro del área. Era el 2-0 para un Leipzig que terminó sufriendo cuando Mahrez recortó distancias con el 2-1 rematando en plancha un buen centro de Zinchenko desde la izquierda.

Quinto gol en esta Champions para el argelino e hilo de esperanza para un City que terminó con diez jugadores cuando Walker perdió la cabeza, pegó una patada por detrás a Silva y fue expulsado con roja directa.

Pese a la derrota, el City marcha como primero de grupo a octavos, mientras que el RB Leipzig sella su pase a la Europa League.

- Ficha técnica:

2 - RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele (Henrichs, m.79), Klostermann (Simakan, m.46), Gvardiol, Angeliño; Kampl, Laimer (Adams, m.63), Nkunku, Szoboszlai, Forsberg (Brobbey, m.79); y André Silva (Moriba, m.87).

1 - Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake (Dias, m.88), Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne (Palmer, m.87); Mahrez, Grealish y Foden (Sterling, m.46).

Goles: 1-0. Szoboszlai, m.24, 2-0. Silva, m.71 y 2-1. Mahrez, m.77.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI) amonestó a Kampl (m.14) y Adams (m.91) por parte de los locales y a De Bruyne (m.30) y Stones (m.81) por parte de los visitantes. Además expulsó a Walker (m.83).

Incidencias: Partido correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Liga de Campeones disputado en el Red Bull Arena de Leipzig a puerta cerrada.