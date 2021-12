LOML, es lo nuevo de Michael Aldag

El cantante, compositor y estrella de TikTok, Michael Aldag, es un artista que, como lo cita el sitio The Line of Best Fit, "está canalizando los problemas y tribulaciones de la juventud en su pop experimental".

Sus letras honestas, que a menudo se describen como "bandas sonoras de la vida", han cimentado su marca en la industria y han convertido a Michael en un artista digno de ver en el 2021. Su sencillo 'Tonsillitis', una canción emotiva que describe un período sombrío en la vida de Michael, le valió un artículo en la prestigiosa sección "Breaking Artist" de The Sunday Times. El genio lírico de Michael continuó con su sencillo posterior, Ghosted, una canción que transmite cómo las redes sociales pueden afectar la forma en que las personas operan en las relaciones modernas. El sencillo aterrizó en el programa Best New Pop de BBC Radio 1 con Mollie King, vio el video musical oficial recibir una reproducción en Sunday Brunch y lo llevó a la portada de Notion Magazine. Ahora Michael está de regreso con su tercer sencillo LOML. Habiendo mencionado anteriormente que la mayoría de sus canciones, si no todas, son sobre experiencias personales, Michael dice en un comunicado: "Escribí LOML sobre cuándo me encontré con una chica con la que no debería haberme llevado, pero lo hice de todos modos, porque me falta previsión y auto disciplina!" Después de haber tocado en un programa importante en BBC Introducing y de haber agotado las entradas para sus shows en Liverpool y Londres, 2022 parece aún más prometedor para Aldag. Está programado para actuar en Eurosonic (ESNS) en enero, anunciará una gira próximamente y está trabajando en un álbum debut programado para su lanzamiento a finales de año.